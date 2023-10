3 ott 2023 11:54

VIDEO - E' BASTATA UNA MEZZ'ORA DI LAUTARO PER DEMOLIRE "THE WALL"! LA SPETTACOLARE COREOGRAFIA DEI TIFOSI DELLA SALERNITANA, PER LA PARTITA CONTRO L'INTER, DEDICATA AI PINK FLOYD - I SUPPORTER DELLA CURVA SUD DELLO STADIO ARECHI HANNO CELEBRATO IL 50ESIMO ANNIVERSARIO DI "THE DARK SIDE OF THE MOON" CON UNA SERIE DI STRISCIONI DEDICATI AGLI ALBUM E LE CANZONI DELLA LEGGENDARIA BAND INGLESE - DAI VOLTI DI "THE DIVISION BELL" AI MATTONI DI "THE WALL", PASSANDO PER IL PRISMA DI "THE DARK SIDE OF THE MOON" E...