14 apr 2023 09:48

VIDEO - L'INVIATO DI "TELECAPRI", IN COLLEGAMENTO DALL'ESTERNO DI SAN SIRO PER MILAN NAPOLI, SENTE IL PUBBLICO ESULTARE E FESTEGGIA ANCHE LUI, PENSANDO CHE ABBIA SEGNATO IL NAPOLI - L'ESULTANZA HA FATTO ABBOCCARE ANCHE I COLLEGHI IN STUDIO, CHE A CAUSA DEL RITARDO DELLA DIRETTA TELEVISIVA, HANNO IMMAGINATO CHE I PARTENOPEI SI FOSSERO PORTATI IN VANTAGGIO - LA REAZIONE STRACULT QUANDO SI RENDONO CONTO CHE IN REALTÀ HA SEGNATO IL MILAN: "MA TU SI SCEM', DICI GOL E HA SEGNATO O MILAN?"