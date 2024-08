VIDEO! ALICE BELLANDI VINCE L’ORO E BACIA LA COMPAGNA IN DIRETTA TV DAVANTI A GIORGIA MELONI - TWITTAROLI IMPAZZITI: “LA PIU’ BELLA IMMAGINE DI OGGI” – LA JUDOKA: “QUEST’ORO L’HO SOGNATO TUTTE LE NOTTI, C’HO PIANTO UNA VITA INTERA. FINALMENTE È ARRIVATO, NON CI POSSO NEANCHE CREDERE” – INCREDIBILE: GIOVANNI DE GENNARO E ALICE BELLANDI, CHE HANNO VINTO L'ORO A POCHI MINUTI L'UNO DALL'ALTRA, SONO ENTRAMBI DI RONCADELLE, VICINO BRESCIA – VIDEO

Alice: "L'ho sognato tutte le notti, tutti i singoli giorni, ci ho pianto una vita intera, e finalmente è arrivato.

Non ci posso neanche credere, mi sembra un sogno."



Nell’Italia ahinoi bicotta e arretrata come non si sa cosa, la serata delle Olimpiadi ci ha regalato una scena meravigliosa. Alice Bellandi ha vinto la finale di judo contro la rivale israeliana e poi è andata a festeggiare e ha baciato in diretta tv (un po’ di imbarazzo iniziale nel telecronista Rai che poi via via si è sciolto) la sua compagna. Normalità, nulla più. Su X sono impazziti di gioia perché la scena è avvenuta davanti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che era sugli spalti.

Le sue dichiarazioni tra le lacrime a Eurosport al termine del match:

«Non so neanche se sia vero. Non lo riesco a capire, è il sogno di sempre. Non so cosa dire. Sembrava troppo grande per essere mio, invece è realtà. L’ho sognato tutte le notti, c’ho pianto una vita intera. Finalmente è arrivato, non ci posso neanche credere. Grazie a tutti, la mia famiglia, tutte le persona che amo sono qua. Non ci posso credere, non so cosa dire».

