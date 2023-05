VIDEO! BONO VOX, CHE PARA-GURU! IL CANTANTE DEGLI U2 SBARCA A NAPOLI, SI METTE LA SCIARPETTA AZZURRA E ATTACCA LA JUVE: “SONO ALLERGICO SOLO A LORO!" – DAVANTI A UNO SPAGHETTINO ALLE VONGOLE DA MIMÌ ALLA FERROVIA, I CAMERIERI GLI HANNO CHIESTO SE AVESSE INTOLLERANZE E ALLERGIE E LUI HA RISPOSTO CHE… - VIDEO

#BonoVox sa che #Napoli è la capitale della sartoria maschile: "You are the best dressed in Europe". E a cena da Mimì per festeggiare il suo compleanno con le specialità della cucina napoletana, garantisce di non avere intolleranze, tranne una: "I’m only allergic to #Juventus!" pic.twitter.com/417eGuiQKa — Angelo Forgione ? (@angelo_forgione) May 11, 2023

Da corrieredellosport.it

bono vox a napoli

Tour napoletano per Bono Vox. Il cantante degli U2 sarà di scena sabato al Teatro San Carlo e in questi giorni ne sta approfittando per girare la città visitandola e apprezzando ogni bellezza artistica e culinaria. Durante la sua tappa da Mimì alla Ferrovia, Vox ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi con una frase.

Bono Vox e la frase sulla Juventus

Mentre versava un primo piatto, spaghetti a vongole, i camerieri gli hanno chiesto se avesse intolleranze e allergie e lui, ironicamente, ha risposto “I’m only allergic to Juventus", ovvero "Sono allergico solo alla Juve". Un episodio, questo, che si unisce a quello del suo arrivo, quando in aeroporto un tifoso gli ha consegnato una sciarpa del Napoli che Vox ha indossato per qualche scatto.

