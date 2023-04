https://www.open.online/2023/04/05/coppa-italia-juve-inter-insulti-lukaku-video/

La reazione di Lukaku ai cori razzisti subiti prima, durante e dopo il rigore del pareggio.

Insulti razzisti, ululati, buuu intollerabili. Dietro l'esultanza di Romelu Lukaku, che ha urlato in faccia al pubblico juventino tutta la propria rabbia dopo il gol del pareggio segnato su rigore al 94°, non ci sono solo furore agonistico e adrenalina che esplode all'improvviso.

La semifinale di andata di Coppa Italia sul campo è finita 1-1 ma a caratterizzare la scena sono sia quel post-gara furente per la maxi-rissa che s'è scatenata per il battibecco tra Cuadrado e Handanovic sia per quegli slogan d'intolleranza di fronte ai quali il belga ha reagito urlando "muto! muto!", rivolgendosi verso quella fetta di pubblico che gli ha vomitato addosso le offese più volgari, e poi mimando le sue parole portando l'indice davanti al naso.

L'arbitro Massa non lo ha perdonato ma non è stato un eccesso di zelo: ha solo applicato il regolamento che alla norma 12 spiega perché certi atteggiamenti dei calciatori dopo un gol vanno censurati e puniti con provvedimenti disciplinari. La seconda ammonizione (il belga aveva preso un giallo per un fallo pericoloso su Gatti) gli costa l'espulsione e la squalifica.

Perin attacca Lukaku: “È una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria, probabilmente non è stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo”

Cosa è successo tra Cuadrado e Handanovic? in un attimo il chiarimento diventa rissa, poi i pugni

Il finale di Juventus-Inter di Coppa Italia è stato contraddistinto da un parapiglia con tanto di rissa tra Cuadrado e Handanovic. Dopo il gol del pareggio nel recupero di Lukaku su rigore e la sua esultanza sotto la curva bianconera, gli animi si sono riscaldati. L'arbitro Massa dopo aver espulso il belga, ha estratto il cartellino rosso anche per il portiere dell'Inter e l'esterno autore del gol del vantaggio della Juve. Ma cosa è successo, e perché i due sono entrati in rotta di collisione? La ricostruzione dell'accaduto.

Dopo aver segnato l'1-1 Lukaku si è portato il dito sul naso con l'altra mano sulla fronte ad emulare il saluto militare. Un gesto sfoderato già in occasione dei gol con la nazionale del Belgio contro la Svezia, ostentato questa volta proprio sotto la curva dello Stadium. Il presidente dell'agenzia di procuratori del centravanti, ha sottolineato come il suo assistito sia stato vittima di insulti razzisti da parte dei tifosi della Juventus, chiedendo formalmente le scuse ufficiali.

Ai giocatori della squadra di Allegri non è andata giù la speciale celebrazione di Lukaku, ed ecco che è nato il primo corto circuito con Danilo che per "tutelare" i suoi tifosi si è avvicinato al belga dando il la ad un confronto che si è esteso anche ad altri protagonisti. L'arbitro ha sfoderato il secondo giallo e poi il rosso al centravanti dell'Inter che ha protestato a lungo. A questo punto ecco che Cuadrado è entrato in rotta di collisione con Lukaku: il colombiano ha seguito il belga sussurandogli qualcosa.

L'ex Chelsea ha reagito con uno spintone e ne è nato un botta e risposta, con l'intervento anche degli altri giocatori a separarli. Nei video si può notare come l'attaccante inviti Cuadrado ad un confronto negli spogliatoi, prima di essere definitivamente allontanato. Nel frattempo il colombiano è stato raggiunto da Handanovic, con il match ormai è finito e con gli animi apparentemente più freddi.

