VIDEO FLASH - CHE BOTTA DI AUTOSTIMA PER I TIFOSI INTERISTI: ANCHE I SUPPORTER DEL BARCELLONA NON SONO FELICI DI AVER PESCATO I NERAZZURRI NEI GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE - DURANTE LA DIRETTA DEL SORTEGGIO SUL PROGRAMMA "EL CHIRINGUITO TV", L'AGENTE FIFA JOTA JORDI, NOTO TIFOSO DEI BLAUGRANA, APPARE DISPERATO ALLA NOTIZIA CHE LA SUA SQUADRA DOVRÀ AFFRONTARE L'INTER, CON I COLLEGHI CHE LO SFOTTONO CANTANDO...

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LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS

 

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