? ¡INTER y BAYERN, al GRUPO del BARÇA! ?
? @jotajordi13 se HUNDE... ¡y los MADRIDISTAS sueñan con la EUROPA LEAGUE CULÉ...
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LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LA REAZIONE DEL TIFOSO DEL BARCELLONA AL SORTEGGIO DI CHAMPIONS
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