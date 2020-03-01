CHIUDETE TUTTO PERCHÉ ABBIAMO UN VINCITORE: CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/HXZpUTvrKF— denise | #finoallafine (@_deenise19) March 8, 2020
VIDEO-FLASH! JUVE-INTER AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: CR7 ARRIVA ALLO 'STADIUM' E FINGE DI DARE IL 5 AI TIFOSI CHE OGGI NON CI SONO - VIDEO-
CHIUDETE TUTTO PERCHÉ ABBIAMO UN VINCITORE: CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/HXZpUTvrKF— denise | #finoallafine (@_deenise19) March 8, 2020
SAPETE COS’È LA SITOFILIA? È UNA FORMA DI FETICISMO LEGATA AL CIBO IN CUI VIENE RAGGIUNTA L'ECCITAZIONE SESSUALE MANGIANDO DAL CORPO DI UN'ALTRA PERSONA OPPURE USANDO GLI ALIMENTI COME STIMOLO SESSUALE - IL MOTIVO DELLA RELAZIONE COSI’ STRETTA TRA IL CIBO E IL DESIDERIO E’ LEGATO AL…
FELTRI CONTROCORRENTE - IL DIRETTORE DI 'LIBERO' ESPRIME LE SUE CRITICHE IN MANIERA PIUTTOSTO NETTA E STRINGATA: "COMPLIMENTI A CONTE CHE HA TRASFORMATO LA LOMBARDIA IN UN GHETTO" - PER LA VERITÀ ANCHE ALCUNI GOVERNATORI HANNO CONTESTATO LA SCELTA DEL GOVERNO PER TEMPI E MODI. DA LUCA ZAIA A STEFANO BONACCINI CHE SI È DETTO PERPLESSO SULLO SCARSO PREAVVISO E DELLA CARENTE COMUNICAZIONE DA ROMA, OLTRE CHE SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME
POTEVANO MANCARE GLI SCIACALLI DELLA FINANZA? - C'È CHI SCOMMETTE SUI VIRUS CON I “PANDEMIC BOND”, LE OBBLIGAZIONI SULLE PANDEMIE - È UNO STRUMENTO CREATO DALLA BANCA MONDIALE NEL 2017 PER AVERE CAPITALI PRONTI PER PAESI IN EMERGENZA SANITARIA - L'INTENTO È LODEVOLE SOLO CHE IL MECCANISMO NON FUNZIONA E ALLA FINE RISCHIANO DI GUADAGNARCI SOLO GLI SPECULATORI. ECCO PERCHÉ…
CI È SCAPPATO IL VIRUS? – IL “WALL STREET JOURNAL” (NON SPUTNIK) DEDICA UN'INCHIESTA MOLTO SERIA E APPROFONDITA SUI RISCHI DEI LABORATORI BSL-4, COME QUELLO DI WUHAN, DOVE SI STUDIANO I FUTURI FOCOLAI DI MALATTIE INFETTIVE – GIÀ NEL 2019 L’OMS METTEVA IN GUARDIA SUI RISCHI DI QUESTO TIPO DI LABORATORI E DA SETTIMANE CIRCOLA L’IPOTESI CHE IL COVID-19 POSSA ESSERE DOVUTO A UN INCIDENTE, ANCHE SE AL MOMENTO NON CI SONO PROVE...
FERMARE IL CAMPIONATO? SCONTRO TOTALE TRA LEGA A E SPADAFORA (CHE VUOLE BLOCCARE TUTTO) - IL NUMERO 1 DELLA LEGA DAL PINO: "IL MINISTRO INVECE DI FARE DEMAGOGIA FACCIA UN DECRETO" - SPADAFORA AVEVA ACCUSATO LA SERIE A DI PENSARE SOLO AI SOLDI E AVEVA MINACCIATO: "METTERO’ MANO ALLA LEGGE MELANDRI” – L'ASSOCALCIATORI: "GIOCATO PER RESPONSABILITÀ MA IL TORNEO VA FERMATO". MARTEDÌ CONSIGLIO STRAORDINARIO FIGC – I PRESIDENTI SONO CONVINTI (O SPERANO?) CHE GLI EUROPEI 2020 VENGANO CANCELLATI, IN QUESTO CASO…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
‘’DOBBIAMO STARE A CASA" - BURIONI: "L’ASSALTO AI TRENI IL MODO MIGLIORE PER DIFFONDERE L'EPIDEMIA ANCHE IN ZONE IN CUI NON È ARRIVATA. CONVIENE RIMANERE DOVE SI È. UNA DELLE COSE CHE CI PUÒ SALVARE È IL FATTO CHE SE SI SATURANO GLI OSPEDALI DEL NORD I MALATI MOLTO GRAVI POSSONO ESSERE TRASFERITI AL SUD. MA SE L'EPIDEMIA SI DIFFONDE ALTROVE SIAMO FINITI" – ‘’PER UNA VOLTA NELLA VITA UNO VALE UNO, IL VIRUS COLPISCE TUTTI, POTENTI E UMILI. BISOGNA FARE DEI SACRIFICI"