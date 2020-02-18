bonolis REBIC NKOULOU maurizio compagnoni REBIC BONOLIS NKOULOU
VIDEO-FLASH! “ATTENZIONE ALLA PARTENZA DI REBIC. LO VA A PRENDERE NKOULOU” – PAOLO BONOLIS SCODELLA SU INSTAGRAM IL VIDEO DI UN PEZZO STRACULT DELLA TELECRONACA DI MILAN-TORINO BY MAURIZIO COMPAGNONI (SKY SPORT) - “IL CALCIO…CHE VOLGARITA’” - VIDEO-
LA PARTITA DELLE NOMINE PUBBLICHE NON SI GIOCA SOLO A ROMA MA ANCHE A MILANO: SCRICCHIOLA LA POLTRONA DI GIOVANNI VALOTTI, DAL 2014 AL VERTICE DI A2A. AGLI OCCHI DI SALA LA SUA REPUTAZIONE SI È INCRINATA ANCHE A CAUSA DI UNA VICENDA DA MILIONI DI FOLLOWER, CHE COINVOLSE LA PIÙ CELEBRE INFLUENCER ITALIANA, CHIARA FERRAGNI, ACCUSATA DI AVER COPIATO ALL'UNIVERSITÀ BOCCONI, DOVE VALOTTI INSEGNAVA. LUI FU COSTRETTO A SCUSARSI E SMENTIRE TUTTO, E FEDEZ GLI DIEDE DEL… (VIDEO)
LA RECENSIONE BY VITTORIO FELTRI DEL NUOVO LIBRO DI MASSIMILIANO PARENTE, “TRE INCREDIBILI RACCONTI EROTICI PER RAGAZZI”: “SIAMO IMPRIGIONATI IN UN'IDEA DI SESSO COSÌ TRASGRESSIVA DA ESSERE NOIOSA. TUTTO SI PUÒ PURCHÉ SI LASCI INCASELLARE NEL PORCELLESCAMENTE CORRETTISSIMO" – I BACI CON ENRICA BONACCORTI E L'ABBRACCIO CON NICOLA LAGIOIA: LE IMMAGINI DELLA PRESENTAZIONE ALLA LIBRERIA "LIBRACCIO" DI ROMA
MEGLIO BIG SPAGHETTO DI BIG BAMBOO - L'ITALIA E LE CITTÀ D'ARTE SONO IL TERRENO DI CACCIA PREFERITO PER LE DONNE AFROAMERICANE: DELLA QUESTIONE SI È INTERESSATO PURE IL NEW YORK TIMES, E OLTREOCEANO SONO NATI ANCHE SITI AD HOC, COME BLACK GIRL TRAVEL. LA MODA IMPAZZA PURE SUI SOCIAL COME TINDER, O I VARI GRUPPI CHE SI SONO FORMATI SU PINTEREST, INSTAGRAM, TUMBLR, FACEBOOK