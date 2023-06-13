Da Skysport, prima della finale di Champions pic.twitter.com/ifOW7oHlSD— RassegnaTv (@RassegnaTv) June 11, 2023
fabio capello anna billò paolo di canio fabio capello anna billò paolo di canio
VIDEO-FLASH! “QUESTA SERA FARO’ DELLE ENTRATE CON I TACCHETTI, ANZI COL TACCO”- LA SCARPA DI ANNA BILLÒ ACCENDE LE FANTASIE DEI FETICISTI E DI PAOLO DI CANIO CHE PRIMA DELLA FINALE CITY-INTER ESPLODE: “BELLA, COSI’ TI VOGLIO, TI VOGLIO AGGRESSIVA” – LE RISATE DI FABIO CAPELLO - VIDEO-
Da Skysport, prima della finale di Champions pic.twitter.com/ifOW7oHlSD— RassegnaTv (@RassegnaTv) June 11, 2023
fabio capello anna billò paolo di canio fabio capello anna billò paolo di canio
FLASH! - TRA I MILLE MESSAGGI DI CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI SILVIO BERLUSCONI, FINORA MANCA ALL'APPELLO LA DICHIARAZIONE DI UNA GRANDE PROTAGONISTA DELLA SUA VITA: QUELLA DI VERONICA LARIO, MADRE DI TRE DEI SUOI CINQUE FIGLI...
FLASH! - SI COMINCIA A BALLARE LA RUMBA DEL DOPO-BERLUSCONI: DOMANI SI RIUNISCE IL COMITATO DI PRESIDENZA DI FORZA ITALIA E LA MINORANZA CHE SI CONTRAPPONE A TAJIANI, QUELLA DI RONZULLI-MULE', VUOLE DARE BATTAGLIA - E LA FASCINA? SENZA SILVIO NON ESISTE - SE PER SALVINI SI APRONO NUOVI ORIZZONTI, PER LA DUCETTA INIZIANO TEMPI DIFFICILI...
DAGOREPORT! - DOPO BERLUSCONI, NULLA SARA' COME PRIMA - IL QUADRO POLITICO RISCHIA DI SALTARE IN ARIA - FORZA ITALIA HA ALTISSIME POSSIBILITÀ DI FINIRE NEL MAUSOLEO DI ARCORE, POLVERIZZATA TRA FRATELLI D’ITALIA E LEGA - LA MAGGIORANZA DEL GOVERNO SUBIREBBE UN TERREMOTO, VISTO LO SCONTRO QUOTIDIANO TRA MELONI E SALVINI - DAL PNRR AL MES, DALLA CORTE DEI CONTI ALLE ALLEANZE EUROPEI, MELONI TIRA DRITTO, SENZA RIFLETTERE CHE IL RUBINETTO DI AIUTI AL NOSTRO INDEBITATISSIMO PAESE POTREBBE CHIUDERSI - A QUEL PUNTO, PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO, ANCHE IL FORMARSI DI UNA NUOVA MAGGIORANZA DI GOVERNO GRAZIE ALLA SEMPITERNA FORMULA “PER IL BENE DEL PAESE”...
IL FENOMENO B. VISTO DA DAGO - PERCHÉ UN PAESE CHE SI SBATTE PER ARRIVARE ALLA FINE DEL MESE, DA OLTRE VENT’ANNI HA PERSO LA TESTA PER UN MILIARDARIO DONNAIOLO CHE ALL’ETICA DELLE ISTITUZIONI HA SEMPRE PREFERITA LA COTICA DEI PROPRI AFFARI? PERCHÉ INCARNA L’ARCI-ITALIANO (E GABER: “NON TEMO BERLUSCONI IN SÉ. TEMO BERLUSCONI IN ME”) - MASSÌ: COME IL CAVALIER POMPETTA, OGNI ITALIANO SEMBRA ESSERE TUTTO E IL CONTRARIO DI TUTTO: FURBO E FESSO, MAMMONE E MASCHILISTA, DRAMMATICO E MELODRAMMATICO, GENIALE E PASTICCIONE, CORAGGIOSO E VIGLIACCO, RAZZISTA E TOLLERANTE, CREDENTE E MISCREDENTE, COLTO E IGNORANTE, VITALE E CIALTRONE, DI DESTRA E DI SINISTRA. UN TIPINO CHE, QUANDO GLI CHIEDONO QUAL È IL COMPLIMENTO PIÙ BELLO CHE ABBIA MAI RICEVUTO, RISPONDE RADIOSO: “LA VOLTA CHE, ALL’USCITA DA SAN SIRO, UN ULTRÀ SI GETTÒ CONTRO IL PARABREZZA DELLA MIA AUTO GRIDANDO: SEI UNA BELLA FIGA!” - I DUE INCONTRI CON B. - LA BARZELLETTA COME MEZZO DI SEDUZIONE - IL FALLIMENTO POLITICO E L'ARRIVO DI GIORGIA MELONI
FLASH! - TORNA A CASA, FIORELLO! DOMANI ALLE 13.30 SI SIGLERA' LA PACE TRA LO SHOWMAN E IL TG1, CHE ALL'EPOCA DELLA SCIAGURATA DIREZIONE DELLA MAGGIONI VENNE RIGETTATO AL PARI DI UNA ROTTURA DI COGLIONI - E DOMANI CHIOCCI APPARECCHIA IL GRAN RITORNO NEL TELEGIORNALE DELLA RETE AMMIRAGLIA...