VIDEO-FLASH! “QUESTO E’ CIRCO” – FABIO CARESSA STRONCA LO SCHEMA CON CUI UNA SQUADRA GIAPPONESE HA REALIZZATO UNA RETE CHE STA FACENDO IL GIRO DEL MONDO: “IL GIROTONDO SU CALCIO DI PUNIZIONE? E QUESTO SAREBBE UN GENIO? SONO COSE INGUARDABILI…” - VIDEO

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IL GIROTONDO DEL GOL

https://m.dagospia.com/video-il-girotondo-del-gol-guardate-lo-schema-su-calcio-di-punizione-biasin-tweet-294530

 

 

 

FABIO CARESSA GIROTONDO RETE FABIO CARESSA GIROTONDO RETE

 

 

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INCUBAZIONE, SINTOMI ED EFFETTO DEI VACCINI: COME FUNZIONA OMICRON - IL PROF REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE "MARIO NEGRI": "UN VACCINATO CON TRE DOSI PUÒ CONTAGIARSI, MA DI SOLITO HA FORME LIEVI: NON POSSIAMO PERÒ ESCLUDERE IL RISCHIO DI UN AGGRAVAMENTO. IN QUESTO MOMENTO IL BOOSTER È FONDAMENTALE PER TUTTE LE FASCE DI ETÀ, DAI 5 ANNI IN SU. ESSERSI INFETTATI CON UNA DELLE VARIANTI PRECEDENTI SEMBRA NON PROTEGGERE DA OMICRON, SE NON IN FORMA MOLTO RIDOTTA"