VIDEO-FLASH! MATTARELLA MEJO DI GIANNI CLERICI – DURANTE L’INCONTRO CON SINNER AL QUIRINALE IL CAPO DELLO STATO COMMENTA LA FINALE VINTA DALL’AZZURRO AGLI AUSTRALIAN OPEN: "HO VISTO LA PARTITA DAL QUARTO SET E QUESTO HA GIOVATO AL MIO BUON UMORE PERCHÉ NON HO VISTO I PRIMI DUE. HO CAPITO SUBITO CHE SINNER AVREBBE VINTO. VEDEVO LA TRANQUILLITÀ CON CUI STAVA RISPONDENDO. APPREZZO LA SUA SOBRIETÀ. MOLTI ORA SI ATTENDERANNO CHE LEI VINCA IN OGNI SLAM, SIAMO CERTI CHE LI GIOCHERÀ SEMPRE AL MEGLIO. MA È GIUSTO CHE NON SI FACCIA NESSUNA PRESSIONE…" - VIDEO