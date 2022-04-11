Un grande spot per @Agenzia_Entrate pic.twitter.com/FTOm1icIzK— Donny G. (@DonatoEuropa) April 10, 2022
VIDEO-FLASH! IL MERAVIGLIOSO (E INVOLONTARIO) SPOT PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI RADOVANOVIC DELLA SALERNITANA – “QUESTA PARTITA POSSIAMO VINCERLA CON I…CONTRIBUTI”, DICE ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO L’AUTORE DEL MOMENTANEO VANTAGGIO DELLA SQUADRA DI NICOLA FACENDO CONFUSIONE TRA CONTRIBUTI E ATTRIBUTI – VIDEO-
Un grande spot per @Agenzia_Entrate pic.twitter.com/FTOm1icIzK— Donny G. (@DonatoEuropa) April 10, 2022
“BIDEN NON VUOLE LA PACE. SPERA DI VEDERE PUTIN NELLA POLVERE” – IL GENERALE TRICARICO OSPITE DI "TAGADÀ" SU LA7 TUONA: "NON HO SENTITO LA PAROLA 'NEGOZIATI' NÉ DAL PRESIDENTE USA, NÉ DA JOHNSON, NÉ DA STOLTENBERG - DA BIDEN C'È UNA CINGHIA DI TRASMISSIONE DIRETTA, SENZA NESSUN RIDUTTORE VERSO LA NATO. STOLTENBERG È UNA CASSA DI RISONANZA DI BIDEN E GLI INGLESI SONO ADDIRITTURA PIÙ AGGRESSIVI. QUINDI…" - VIDEO
LE SANZIONI ALLA RUSSIA FUNZIONANO O NO? - NELLA SOSTANZA MOSCA E’ ISOLATA DAL MONDO MA IL DANNO ALLA SUA ECONOMIA VIENE AMPIAMENTE COMPENSATO DALL'EXPORT DI IDROCARBURI DI CUI ITALIA E GERMANIA HANNO DRAMMATICAMENTE BISOGNO - DELLE 773 AZIENDE STRANIERE OPERATIVE IN RUSSIA, SE NE SONO RITIRATE SOLO 252 - E NON MANCANO TENTATIVI DI RAGGIRARE L'EMBARGO TRIANGOLANDO VERSO PAESI TERZI: I DATI DOGANALI REGISTRANO AD ESEMPIO UN IMPROVVISO AUMENTO DI EXPORT VERSO ARMENIA E KAZAKISTAN DEI BENI VIETATI - L’ANALISI DI MILENA GABANELLI
BPM, NON SERVE NESSUNA GOLDEN POWER - DOPO AVER RISCOSSO IL CONSENSO DI CASTAGNA, CREDIT AGRICOLE HA OTTENUTO, BEN 4 GIORNI PRIMA DEL BLITZ, ANCHE IL VIA LIBERA DEL MINISTRO DANIELE FRANCO - IL SEMAFORO VERDE DEL MEF È STATO OTTENUTO DA AGRICOLE IN CAMBIO DI DARE UN’OCCHIATA AI CONTI DEL MONTE DEI PASCHI. E I FRANCESI VEDRANNO CHE IL FARDELLO SENESE DEL MEF, CON TUTTI REGALI E SPEZZATINI STATALI, ALLA FINE NON È UN CATTIVO AFFARE, ANZI...
UN AMORE SANGUE & MERDA - INIZIA OGGI IN VIRGINIA IL PROCESSO CHE VEDE JOHNNY DEPP ACCUSARE L'EX MOGLIE AMBER HEARD DI DIFFAMAZIONE PER L'ARTICOLO PUBBLICATO NEL 2018 SU WASHINGTON POST IN CUI, SENZA MAI NOMINARLA, L'ATTRICE RACCONTAVA LE VIOLENZE DOMESTICHE SUBITE - LUI LE CHIEDE 50 MILIONI DI DOLLARI - LEI SUI SOCIAL: "HO SEMPRE PROVATO AMORE PER LUI"...
CIASCUNO HA IL CAMPIONATO CHE SI MERITA E QUELLO ITALIANO RISPECCHIA LA MEDIOCRITA’ DI UN MOVIMENTO CHE PER LA SECONDA VOLTA DI FILA NON PARTECIPERA’ AI MONDIALI – "IL NAPOLISTA" AFFONDA IL COLPO: “QUESTA LOTTA SCUDETTO A PERDERE E’ MORTIFICANTE, DELLE TRE SQUADRE IN CORSA, NESSUNA HA SUPERATO IL PRIMO TURNO A SCONTRO DIRETTO DI UNA COMPETIZIONE EUROPEA. MA DA NOI IL PROBLEMA È GIOCARE ALLA STESSA ORA. CI ABITUIAMO TROPPO FACILMENTE AL FATTO CHE SIA UN CAMPIONATO DI MERDA. E ABITUANDOSI SIAMO ARRIVATI A PERDERE DALLA MACEDONIA DEL NORD..."
CAFONALINO - A ROMA AMMUCCHIATA DI VIPPONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE "FATE IGNORANTI - LA SERIE" DI FERZAN OZPETEK - AL TEATRO COSTANZI ARRIVA IL CAST COMPOSTO DA CRISTIANA CAPOTONDI E IL BONAZZO LUCA ARGENTERO, CON LA MOGLIE CRISTINA MARINO, CHE SLINGUAZZA PER LA GIOIA DEI FOTOGRAFI - SFILANO CATERINA GUZZANTI, MARA VENIER CON ALBERTO MATANO, PICCIOLI DARK, FABIA BETTINI, MELANDRI, DRUSILLA FOER ASSALTATA DAI FAN… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
CHE SCIAGURA, CI TOCCANO PURE LE INFLUENCER DEL GIROVITA - SU TIK TOK SPOPOLANO LE PARACULE CHE PROPONGONO AI FOLLOWER IL DIGIUNO INTERMITTENTE – SPESSO SI TRATTA DI RAGAZZINE MAGRISSIME E GIA' IN FORMA, CHE CIANCIANO DI COSE DI CUI NON SANNO NULLA - IL SOCIAL HA MESSO UN FRENO PER EVITARE CHE QUESTI VIDEO CONTRIBUISCANO AD ALIMENTARE DISTURBI ALIMENTARI, MA L’AVVISO “SE AVETE DEI PROBLEMI ALLONTANATEVI DALLA RETE” È SOLO UN MODO PER PARARSI LE CHIAPPE…