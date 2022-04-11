VIDEO-FLASH! IL MERAVIGLIOSO (E INVOLONTARIO) SPOT PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI RADOVANOVIC DELLA SALERNITANA – “QUESTA PARTITA POSSIAMO VINCERLA CON I…CONTRIBUTI”, DICE ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO L’AUTORE DEL MOMENTANEO VANTAGGIO DELLA SQUADRA DI NICOLA FACENDO CONFUSIONE TRA CONTRIBUTI E ATTRIBUTI – VIDEO

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LE SANZIONI ALLA RUSSIA FUNZIONANO O NO? - NELLA SOSTANZA MOSCA E’ ISOLATA DAL MONDO MA IL DANNO ALLA SUA ECONOMIA VIENE AMPIAMENTE COMPENSATO DALL'EXPORT DI IDROCARBURI DI CUI ITALIA E GERMANIA HANNO DRAMMATICAMENTE BISOGNO - DELLE 773 AZIENDE STRANIERE OPERATIVE IN RUSSIA, SE NE SONO RITIRATE SOLO 252 - E NON MANCANO TENTATIVI DI RAGGIRARE L'EMBARGO TRIANGOLANDO VERSO PAESI TERZI: I DATI DOGANALI REGISTRANO AD ESEMPIO UN IMPROVVISO AUMENTO DI EXPORT VERSO ARMENIA E KAZAKISTAN DEI BENI VIETATI - L’ANALISI DI MILENA GABANELLI  

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CIASCUNO HA IL CAMPIONATO CHE SI MERITA E QUELLO ITALIANO RISPECCHIA LA MEDIOCRITA’ DI UN MOVIMENTO CHE PER LA SECONDA VOLTA DI FILA NON PARTECIPERA’ AI MONDIALI – "IL NAPOLISTA" AFFONDA IL COLPO: “QUESTA LOTTA SCUDETTO A PERDERE E’ MORTIFICANTE, DELLE TRE SQUADRE IN CORSA, NESSUNA HA SUPERATO IL PRIMO TURNO A SCONTRO DIRETTO DI UNA COMPETIZIONE EUROPEA. MA DA NOI IL PROBLEMA È GIOCARE ALLA STESSA ORA. CI ABITUIAMO TROPPO FACILMENTE AL FATTO CHE SIA UN CAMPIONATO DI MERDA. E ABITUANDOSI SIAMO ARRIVATI A PERDERE DALLA MACEDONIA DEL NORD..."

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