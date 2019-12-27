Da corriere.it
mourinho mourinho con la moglie e leya mourinho
VIDEO-FLASH! MOURINHO IN LACRIME: “IL NATALE È STATO MOLTO TRISTE PERCHÉ IL MIO CANE È MORTO, E IL MIO CANE È LA MIA FAMIGLIA” – VIDEO-
HUAWEI SARÀ PURE UN’AZIENDA PRIVATA, MA IL GOVERNO CINESE L’HA FORAGGIATA CON 75 MILIARDI DI DOLLARI! DI QUESTI 46 SONO STATI DIRETTI, MENTRE 30 MILIARDI È STATO MESSO A DISPOSIZIONE COME LINEA DI CREDITO – INSOMMA, QUALORA PECHINO RICHEDESSE DI ACCEDERE AI DATI, COME FARÀ LA COMPAGNIA A RIFIUTARSI DOPO TANTA GENEROSITÀ?
CAFONALINO – BRUNO VESPA COME AI VECCHI TEMPI CHIAMA BERLUSCONI ALLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO. SILVIO SCATENATO: “GLI ITALIANI NEI MIEI CONFRONTI SONO STATI UN PO’ INGRATI, MA CONFIDO NELLA CAPACITÀ DI CAMBIAMENTO” – “LA FRASE DI SALVINI SUI PIENI POTERI? FORSE È COLPA MIA, MA NON TROVA CONFERMA NELLA SUA REALTÀ UMANA” - “L’ASSOCIAZIONE DI MARA CARFAGNA È INUTILE. RISCHIA DI DIVIDERE IL PARTITO” - VIDEO
PERCHÉ IL CIBO IN AEREO PERDE SAPORE? È TUTTA UNA QUESTIONE DI NASO E PRESSIONE. E POI È MEGLIO RINUNCIARE ALLO CHAMPAGNE - TRA I FATTI BIZZARRI? IL RUMORE RENDE PIÙ INTENSO IL GUSTO DEL POMODORO MATURO E NON È CASUALE IL DATO SECONDO CUI SUGLI AEREI IL SUCCO DI POMODORO E IL BLOODY MARY SIANO ORDINATI PIÙ SPESSO DI QUANTO ACCADA A TERRA