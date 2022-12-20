VIDEO-FLASH! – LUCA TONI SI TOGLIE I SASSOLONI DAGLI SCARPINI RICORDANDO LA SUA ESPERIENZA AL BAYERN MONACO CON LOUIS VAN GAAL IN PANCHINA (“UN DITTATORE, NON PERMETTE IL DIALOGO”) E RACCONTA UN ANEDDOTO SUL TECNICO OLANDESE: “UNA VOLTA NELLO SPOGLIATOIO CI URLA: ‘VOI NON AVETE I COGLIONI CHE HO IO’, E SI TIRA GIÙ I PANTALONI. SOLO CHE LA SUA PANCIA COPRIVA QUESTI COGLIONI E…”-
E DITELO CHE ASPETTAVATE L’ULTIMA PUNTATA DI “THE WHITE LOTUS” SOLO PER GODERE CON QUALCHE SCENA AD ALTO TASSO EROTICO! – LA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE È SBARCATA A TAORMINA PER MISCHIARE PAESAGGI DA CARTOLINA, NOIOSI DIALOGHI DI RICCHI ANNOIATI, CADAVERI E ASSASSINI E TANTO SESSO: PIÙ POTENTE DEL THRILLER, C'È L’EROS CONIUGALE, ONLINE E CLANDESTINO – ALLA BOMBASTICA ESCORT INTERPRETATA DA SIMONA TABASCO SI CONTRAPPONE UNA RIGOROSA SABRINA IMPACCIATORE CHE ADESSO VIENE ACCLAMATA NEGLI USA E… - VIDEO
ATTENZIONE: C'E' MARETTA IN CASA PREGLIASCO - LEGGETE COSA SCRIVE SU FACEBOOK LA COMPAGNA DEL VIROLOGO DOPO L’ANNUNCIO DELLA SUA CANDIDATURA A CONSIGLIERE REGIONALE NELLA LISTA DI CENTROSINISTRA IN LOMBARDIA: “IL CUORE E LA RAGIONE HANNO DEI CONTRACCOLPI SIGNIFICATIVI. DEVO METABOLIZZARE L'IMPREVISTO A CASA MIA E POI A BOCCE FERME, NE DIRÒ” – QUELLA VOLTA CHE A “UN GIORNO DA PECORA” DIEDE DEL “PIRLA” AL SUO COMPAGNO…
CARI TASSISTI, LA PACCHIA È FINITA. SÌ, MA PER VOI! – PER SETTIMANE CI HANNO SCASSATO LA MINCHIA CON LA STORIA DEL POS, RIVENDICANDO L'INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DEI PAGAMENTI CON IL BANCOMAT COME UNA VITTORIA CONTRO I CLIENTI ROMPIBALLE SENZA CONTANTI. ORA CHE LA NORMA È STATA RITIRATA, CHE DIRANNO? DA STRUZZI QUALI SONO, PROBABILMENTE NIENTE: CONTINUERANNO A FAR FINTA DI AVERE IL BANCOMAT ROTTO, O USERANNO LA SCUSA (FALSA) DELLE COMMISSIONI, CON IL SOLITO OBIETTIVO DI EVADERE LE TASSE. TANTO CI SONO QUEI COGLIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI CHE LE PAGANO…
"DIETRO QUESTO CAZZO DI PADEL C'È UN BUSINESS INFINITO” – A MILANO UN’INDAGINE HA SCOPERCHIATO L'INFILTRAZIONE DELLA 'NDRANGHETA NEGLI AFFARI LEGATI AI CAMPI DA PADEL – L’IMPRENDITORE MARCO MOLLUSO, NIPOTE DEL BOSS GIOSOFATTO MOLLUSO, È AI DOMICILIARI PER FALSE FATTURE E AUTORICICLAGGIO: AVREBBE COSTRUITO ABUSIVAMENTE OTTO CAMPI DAL VALORE DI 700MILA EURO - A FINANZIARE L'OPERAZIONE SAREBBERO STATI I PROFITTI ILLECITI DERIVANTI DA...
MACRON, UN EGO INGOMBRANTE - LA PRESENZA DEL PRESIDENTE FRANCESE ALLA FINALE DEI MONDIALI IN QATAR HA INFASTIDITO TUTTI, DALLA SQUADRA AGLI OPPOSITORI POLITICI - IL DISAGIO DI MBAPPÉ AI TENTATIVI DI CONSOLAZIONE DEL "TOYBOY DELL'ELISEO" E IL SUO INGRESSO NELLO SPOGLIATOIO A FINE PARTITA HANNO MESSO IN LUCE L'INSOFFERENZA NEI CONFRONTI DI MACRON E IL NERVOSISMO TRA I "BLEUS" - L'ULTIMO CASO È L'ASSENZA DI BENZEMA DALLA FINALE E IL SUO ADDIO ALLA NAZIONALE…
CAFONALINO SULLE PUNTE – PER LE FESTE DI NATALE, AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA VA IN SCENA IL “DON CHISCIOTTE”, CON LA COREOGRAFIA DI LAURENT HILAIRE – INSIEME AL SOVRINTENDENTE FRANCESCO GIAMBRONE, AVVISTATI ELEONORA ABBAGNATO CON L’AITANTE MARITO FEDERICO BALZARETTI (SENZA MECHES BIONDE), L'ÉTOILE DELL'OPERA GAIA STRACCAMORE, UN'IMPELLICCIATA ROSANNA CANCELLIERI, LA PRINCIPESSA NICOLETTA ODESCALCHI IN BLU E…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SVACCATI PER LE FESTE – TRA PANETTONI, TORRONE, BRINDISI E SCORPACCIATE VARIE, CHI SI ABBUFFA TROPPO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO POTREBBE TROVARSI SULLA BILANCIA FINO 5 CHILI IN ECCESSO – IL PROBLEMA È LA DISPONIBILITÀ DI DOLCI E SCHIFEZZE VARIE IN GIRO PER CASA, MA CI SONO ANCHE DEI FATTORI PSICOLOGICI A GIOCARE LA LORO PARTE – PER CERCARE DI CONTENERE L’APPETITO DA NATALE ALLA BEFANA, BASTA SEGUIRE ALCUNI SEMPLICI TRUCCHETTI...