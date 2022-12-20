VIDEO-FLASH! – LUCA TONI SI TOGLIE I SASSOLONI DAGLI SCARPINI RICORDANDO LA SUA ESPERIENZA AL BAYERN MONACO CON LOUIS VAN GAAL IN PANCHINA (“UN DITTATORE, NON PERMETTE IL DIALOGO”) E RACCONTA UN ANEDDOTO SUL TECNICO OLANDESE: “UNA VOLTA NELLO SPOGLIATOIO CI URLA: ‘VOI NON AVETE I COGLIONI CHE HO IO’, E SI TIRA GIÙ I PANTALONI. SOLO CHE LA SUA PANCIA COPRIVA QUESTI COGLIONI E…”

-

Condividi questo articolo


 

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

E DITELO CHE ASPETTAVATE L’ULTIMA PUNTATA DI “THE WHITE LOTUS” SOLO PER GODERE CON QUALCHE SCENA AD ALTO TASSO EROTICO! – LA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE È SBARCATA A TAORMINA PER MISCHIARE PAESAGGI DA CARTOLINA, NOIOSI DIALOGHI DI RICCHI ANNOIATI, CADAVERI E ASSASSINI E TANTO SESSO: PIÙ POTENTE DEL THRILLER, C'È L’EROS CONIUGALE, ONLINE E CLANDESTINO – ALLA BOMBASTICA ESCORT INTERPRETATA DA SIMONA TABASCO SI CONTRAPPONE UNA RIGOROSA SABRINA IMPACCIATORE CHE ADESSO VIENE ACCLAMATA NEGLI USA E… - VIDEO

politica

business

CARI TASSISTI, LA PACCHIA È FINITA. SÌ, MA PER VOI! – PER SETTIMANE CI HANNO SCASSATO LA MINCHIA CON LA STORIA DEL POS, RIVENDICANDO L'INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DEI PAGAMENTI CON IL BANCOMAT COME UNA VITTORIA CONTRO I CLIENTI ROMPIBALLE SENZA CONTANTI. ORA CHE LA NORMA È STATA RITIRATA, CHE DIRANNO? DA STRUZZI QUALI SONO, PROBABILMENTE NIENTE: CONTINUERANNO A FAR FINTA DI AVERE IL BANCOMAT ROTTO, O USERANNO LA SCUSA (FALSA) DELLE COMMISSIONI, CON  IL SOLITO OBIETTIVO DI EVADERE LE TASSE. TANTO CI SONO QUEI COGLIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI CHE LE PAGANO…

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute