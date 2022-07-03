VIDEO-FLASH! – PAUROSO  INCIDENTE ALLA PARTENZA DEL GRAN PREMIO DI SILVERSTONE DI FORMULA 1: L’ALFA ROMEO DEL CINESE ZHOU GUANYU, DOPO UN CONTATTO, PRENDE IL VOLO E SI CAPOVOLGE – SI ATTENDONO ANCORA COMUNICAZIONI UFFICIALI SULLO STATO DI SALUTE DEL PILOTA, MA DALLA REAZIONE DEL COLLEGA GEORGE RUSSELL, CHE HA RAGGIUNTO A CORSA IL COLLEGA, SEMBRA CHE STIA BENE…

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ZHOU GUANYU - INCIDENTE A SILVERSTONE ZHOU GUANYU - INCIDENTE A SILVERSTONE ZHOU GUANYU - INCIDENTE A SILVERSTONE ZHOU GUANYU - INCIDENTE A SILVERSTONE ZHOU GUANYU - INCIDENTE A SILVERSTONE 1 ZHOU GUANYU - INCIDENTE A SILVERSTONE 1

 

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SKATE YOUR LIFE! ''CHI FA SKATE NON MANIFESTA, MA SI MANIFESTA'' - DAGO IRROMPE AL “WORLD STREET SKATEBOARDING” DI ROMA CON LA SUA LECTIOSULLA CULTURA SKATE: "RAGAZZI CHE HANNO TROVATO IN UN MOVIMENTO CHE TI STACCA DALLA TERRA IL LORO LEGAME. UN "PARADISO PEDESTRE" DI COLPI D'ANCA, GINOCCHIA ROTTE, TESTE SPACCATE, FUORI DAL QUALE IL TEMPO, LA SOCIETÀ, IL DESTINO, POSSONO TENDERE I LORO LEGITTIMI AGGUATI E LA VITA RITIRARE LE SUE PROMESSE" – DOMENICA GRAN SBALLO FINALE CON DAGO DJ - FOTO + VIDEO

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