ZHOU GUANYU - INCIDENTE A SILVERSTONE ZHOU GUANYU - INCIDENTE A SILVERSTONE ZHOU GUANYU - INCIDENTE A SILVERSTONE 1
VIDEO-FLASH! – PAUROSO INCIDENTE ALLA PARTENZA DEL GRAN PREMIO DI SILVERSTONE DI FORMULA 1: L’ALFA ROMEO DEL CINESE ZHOU GUANYU, DOPO UN CONTATTO, PRENDE IL VOLO E SI CAPOVOLGE – SI ATTENDONO ANCORA COMUNICAZIONI UFFICIALI SULLO STATO DI SALUTE DEL PILOTA, MA DALLA REAZIONE DEL COLLEGA GEORGE RUSSELL, CHE HA RAGGIUNTO A CORSA IL COLLEGA, SEMBRA CHE STIA BENE…-
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DANDOLATE PER “OGGI” – TOGLIETE LE PILE AL TELECOMANDO: CRISTINA CHIABOTTO VUOLE TORNARE IN TV! L’EX MISS ITALIA SI È AFFIDATA ALL’AGENZIA “NOTORIA” – RAI DUE PUNTA SUGLI SPOGLIARELLI – MADDALENA CORVAGLIA IN VACANZA, MA PER POCO: PRESTO TORNERÀ A MILANO PER UNA NUOVA TRASMISSIONE – L’ATTRICE E CONDUTTRICE AMA I REALITY E IMITA LA BERTÈ – CHI È IL CAMPIONE OLIMPICO CHE FECE GIRARE LA TESTA A VALERIA MARINI, E ORA SI È DATO AL CINEMA?
SAPORE DI SALASSO – QUELLE DI QUEST’ANNO SARANNO LE VACANZE PIÙ CARE DEGLI ULTIMI 50 ANNI PER GLI ITALIANI! IL PREZZO DEI VOLI INTERNAZIONALI È SCHIZZATO DI OLTRE IL 124%, QUELLO DELLE SPIAGGE DEL 15 – SECONDO IL CODACONS, UNA VACANZA TIPO DI 10 GIORNI ARRIVERÀ A COSTARE IL 20% IN PIÙ RISPETTO AL 2021, PASSANDO DA UNA MEDIA DI 996 EURO A PERSONA A CIRCA…
“IN QUESTI ANNI SI SONO ALTERNATI GRANDI RISULTATI E GRANDI DIVERGENZE” –TAMBERI LICENZIA IL PADRE MARCO: NON SARÀ PIÙ IL SUO ALLENATORE! LA SCELTA ARRIVA A 12 GIORNI DAI MONDIALI DI ATLETICA: “È UNA DECISIONE CHE NASCE DALLA STAGIONE FIN QUI DISPUTATA. SIAMO BEN AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE TECNICHE”. NON È CHE È ANCHE COLPA SUA? DA QUANDO HA VINTO (EX AEQUO) LE OLIMPIADI, “GIMBO” PASSA PIÙ TEMPO SU INSTAGRAM E IN GIRO A FOLLEGGIARE CHE IN PISTA…
SKATE YOUR LIFE! ''CHI FA SKATE NON MANIFESTA, MA SI MANIFESTA'' - DAGO IRROMPE AL “WORLD STREET SKATEBOARDING” DI ROMA CON LA SUA LECTIOSULLA CULTURA SKATE: "RAGAZZI CHE HANNO TROVATO IN UN MOVIMENTO CHE TI STACCA DALLA TERRA IL LORO LEGAME. UN "PARADISO PEDESTRE" DI COLPI D'ANCA, GINOCCHIA ROTTE, TESTE SPACCATE, FUORI DAL QUALE IL TEMPO, LA SOCIETÀ, IL DESTINO, POSSONO TENDERE I LORO LEGITTIMI AGGUATI E LA VITA RITIRARE LE SUE PROMESSE" – DOMENICA GRAN SBALLO FINALE CON DAGO DJ - FOTO + VIDEO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
“È IL VIRUS PIÙ CONTAGIOSO ESISTENTE SULLA FACCIA DELLA TERRA” – LA BOTTA DI OTTIMISMO DI WALTER RICCIARDI, CONSIGLIERE DEL MINISTRO DELLA SALUTE SPERANZA, SUL COVID: “IL PICCO SARÀ A FINE LUGLIO E LE PREMESSE NON SONO BUONE. IL COVID ORA PUÒ REINFETTARE PIÙ DI UNA VOLTA. ANCHE SE CI INFETTIAMO TRE VOLTE NON ACQUISIAMO UN’IMMUNITÀ DURATURA” – “LO STOP ALL’OBBLIGO DI MASCHERINE? VA BENE ACCETTARE LA CONVIVENZA MA…”