16 giu 2024 19:31

VIDEO-FLASH! NE’ COL PEPE, NE’ COL SALE PER “RAMBO” KOEMAN LE CACCOLE SO’ BONE AL NATURALE - IL VIDEO STRACULTISSIMO DEL CT OLANDESE CHE NEL CORSO DELLA SFIDA VINTA CON LA POLONIA PER 2-1, SI E' DATO ALLE PULIZIE NASALI ANDANDO A CACCIA DI PREZIOSI "CANDITI" CHE POI HA ASSAGGIATO CON GUSTO. IL GESTO CONSACRA KOEMAN A UNICO EREDE DELL’EX TECNICO DELLA GERMANIA JOACHIM LOEW, DIVENTATO ANCHE LUI STRACULT PER L’ARTE DELLO SCACCOLAMENTO – VIDEO