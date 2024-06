18 giu 2024 10:04

VIDEO-FLASH! IL TELECRONISTA RAI LUCA DE CAPITANI SCAMBIA MBAPPE’ PER UN GHEPARDO – “E’ VELOCISSIMO, E’ STATO CRONOMETRATO A 113 KM ALL’ORA” – IN REALTA’ QUELLA NON ERA LA VELOCITÀ DELL’ATTACCANTE FRANCESE MA DEL SUO TIRO – PANDEMONIO SUI SOCIAL: “COMINCIO A PENSARE CHE QUESTI IN TANGENZIALE SI ASPETTINO MBAPPÈ CHE LI PASSA A SINISTRA FISCHIETTANDO” – VIDEO