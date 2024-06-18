VIDEO-FLASH! IL TELECRONISTA RAI LUCA DE CAPITANI SCAMBIA MBAPPE’ PER UN GHEPARDO – “E’ VELOCISSIMO, E’ STATO CRONOMETRATO A 113 KM ALL’ORA” – IN REALTA’ QUELLA NON ERA LA VELOCITÀ DELL’ATTACCANTE FRANCESE MA DEL SUO TIRO – PANDEMONIO SUI SOCIAL: “COMINCIO A PENSARE CHE QUESTI IN TANGENZIALE SI ASPETTINO MBAPPÈ CHE LI PASSA A SINISTRA FISCHIETTANDO” – VIDEO

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DAGOREPORT – RISIKO BESTIALE A BRUXELLES! URSULA VON DER LEYEN, NONOSTANTE I VETI DEL TRIO TUSK-MACRON-SCHOLZ, S’ALLISCIA LA MELONI PER BLOCCARE I FRANCHI TIRATORI TRA POPOLARI E SOCIALISTI. MA L’INCIUCIONE SARÀ RIVELATO DOPO IL VOTO: SE L’ITALIA INCASSERÀ UN COMMISSARIO DI PESO, FRATELLI D’ITALIA SI SARÀ APPECORONATO ALLA COFANA TEDESCA (E ALLORA SÌ CHE SALVINI E LE PEN INIZIERANNO A CECCHINARE LA “TRADITRICE” GIORGIA) – OCCHIO A MACRON: ANCHE SE INDEBOLITO PER L’AVANZATA DELLE DESTRE IN FRANCIA, DA “ANIMALE FERITO” PUÒ DIVENTARE UNA MINA VAGANTE