UNA TIFOSA TETTE AL VENTO A MILANO
una tifosa tette al vento una tifosa tette al vento una tifosa tette al vento tifosi italiani
VIDEO-FLASH! - UNA TIFOSA IN "TRANS" AGONISTICA DOPO LA VITTORIA DELL'ITALIA CONTRO LA SPAGNA SI SPOGLIA A MILANO DURANTE I CAROSELLI - BANDIERA DELL'ITALIA E TETTE AL VENTO, HA DELIZIATO I TIFOSI SCESI IN STRADA...-
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A LUME DI CANDELA - AMADEUS PIU' VICINO ALLA CONDUZIONE DI SANREMO 2022 - PAOLA ANSUINI SOTTO ATTACCO: TUTTI VOGLIONO MARIO DRAGHI IN TV - PIERSILVIO BERLUSCONI DELUSO DA ALESSIA MARCUZZI PER L'ADDIO A MEDIASET (E CASCHETTO SI RITROVA SENZA ARTISTI NEL "BISCIONE") - MARIO GIORDANO VITTIMA DI SCHERZI A PARTE - IL NO DELLA ORLANDO AL "GF VIP" AGITA ADIANA VOLPE - SONIA BRUGANELLI VA IN TV MA NON C'E' LO ZAMPINO DI PRESTA - CLIMA TESISSIMO TRA UN GIORNALISTA, AMATO A DESTRA, E UN NOTO DIRETTORE. TUTTA COLPA DI UN...
FLASH! - CHE CI FACEVANO FERDINANDO GIUGLIANO, CONSIGLIERE DI MARIO DRAGHI PER I RAPPORTI CON I MEDIA STRANIERI, E IL DIRETTORE DELLA COMUNICAZIONE DI SACE, RODOLFO BELCASTRO, OGGI NELLA CAFFETTERIA DI PIAZZA DI PIETRA, A ROMA? I DUE PARLAVANO FITTO FITTO GIUSTO NEL GIORNO IN CUI IL GOVERNO DELIBERAVA IL RITORNO DI SACE DA CDP AL TESORO…
LA MODA TI FA RICCO - MARCO GOBBETTI, AD USCENTE DI BURBERRY, NEL 2020 HA PERCEPITO PIÙ DI CINQUE MILIONI DI EURO TRA STIPENDIO FISSO, VARIABILE E BENEFICI VARI. GOBBETTI PASSERÀ ALLA GUIDA DI FERRAGAMO E LA SUA FUTURA REMUNERAZIONE È STATA DISCUSSA DA UN APPOSITO COMITATO NOMINE. A FIRENZE SI MORMORA CHE ABBIA AVUTO UN…
POSTA! - MI PRESENTO, SONO UN CICCIONE E SONO DISCRIMINATO DAL DDL ZAN! HO UNA VITA NORMALE, UNA BELLA PROFESSIONE CON UN REDDITO SUFFICIENTE, UNA BELLA CASA, MOGLIE, DUE FIGLIE E DUE AUTO. POTREI ESSERNE SODDISFATTO ED ORGOGLIOSO. POTREI VIVERE BENE. EPPURE NON PASSA GIORNO IN CUI IO NON RICEVA UNA BATTUTA SUL MIO PESO: UNA, DUE, DIECI, CENTO BATTUTE, PERCHÉ TANTO SE SEI CICCIONE SEI SIMPATICO PER FORZA!
“MAI FIDARSI DI CHIELLINI” – IL CAPITANO AZZURRO NEL MIRINO DELLA STAMPA SPAGNOLA PER COME HA PERCULATO JORDI ALBA NEI SORTEGGI PRIMA DEI RIGORI – IL "NAPOLISTA" ESALTA LO JUVENTINO: “SI E’ INVENTATO IL RIDI E FOTTI. CHIELLINI HA CALPESTATO LA SPAGNA, LA PAURA, LA SOFFERENZA. LE PARTITE CON IL BELGIO E LA SPAGNA HANNO UN VALORE DIDASCALICO: PER VINCERE, SERVE CHIELLINI…" - VIDEO
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
BOLLETTINIAMOCI – OGGI 1.010 NUOVI CASI E 14 DECESSI, CON 177.977 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0.6% - LA CURVA SUPERA LA SOGLIA DI 1.000 NUOVE INFEZIONI DOPO DUE SETTIMANE AL DI SOTTO DI QUESTO VALORE (19 GIUGNO) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 55,1 MILIONI CON PIÙ DI 21,7 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 40,30% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – A LIVELLO GLOBALE I CASI SONO AUMENTATI PER LA SECONDA SETTIMANA CONSECUTIVA, MENTRE IL NUMERO DI DECESSI CONTINUA A DIMINUIRE...