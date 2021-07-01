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UNA TIFOSA TETTE AL VENTO A MILANO

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CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO

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BOLLETTINIAMOCI – OGGI 1.010 NUOVI CASI E 14 DECESSI, CON 177.977 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0.6% - LA CURVA SUPERA LA SOGLIA DI 1.000 NUOVE INFEZIONI DOPO DUE SETTIMANE AL DI SOTTO DI QUESTO VALORE (19 GIUGNO) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 55,1 MILIONI CON PIÙ DI 21,7 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 40,30% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – A LIVELLO GLOBALE I CASI SONO AUMENTATI PER LA SECONDA SETTIMANA CONSECUTIVA, MENTRE IL NUMERO DI DECESSI CONTINUA A DIMINUIRE...