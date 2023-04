“DOBBIAMO ESSERE LIBERTINI. ALLORA AVANTI TUTTA, VECCHIO ARRAPATO!” – LOUIS-FERDINAND CELINE SCATENATO IN UN'INTERVISTA DEL 1960 A “PARIS MATCH” PER L'USCITA DEL ROMANZO “NORD”: “NELLA LETTERATURA ORA TUTTI SI ABBANDONANO AL SESSO. POVERE MERDE! IO HO TRASCORSO LA VITA TRA I CULI DELLE BALLERINE!” – “IL REGIME NAZISTA HA INIZIATO QUELL’AFFARE SENZA LE FORZE NECESSARIE. ERA PERSA IN PARTENZA” – “HO UN SOGNO, AVERE I DUE NOBEL, DELLA PACE E DELLA LETTERATURA, MI CAVEREBBE FUORI DAI GUAI”