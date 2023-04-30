FESTA SCUDETTO A NAPOLI FESTA SCUDETTO A NAPOLI
VIDEO! LAUTARO GOL, E A NAPOLI PARTE LA FESTA! L’INTER BATTE LA LAZIO 3-1, IL DESTINO ORA È TUTTO NELLE MANI DELLA SQUADRA DI SPALLETTI CHE IN CASO DI VITTORIA CONTRO LA SALERNITANA VINCEREBBE PER LA TERZA VOLTA LO SCUDETTO… - VIDEO-
“DOBBIAMO ESSERE LIBERTINI. ALLORA AVANTI TUTTA, VECCHIO ARRAPATO!” – LOUIS-FERDINAND CELINE SCATENATO IN UN'INTERVISTA DEL 1960 A “PARIS MATCH” PER L'USCITA DEL ROMANZO “NORD”: “NELLA LETTERATURA ORA TUTTI SI ABBANDONANO AL SESSO. POVERE MERDE! IO HO TRASCORSO LA VITA TRA I CULI DELLE BALLERINE!” – “IL REGIME NAZISTA HA INIZIATO QUELL’AFFARE SENZA LE FORZE NECESSARIE. ERA PERSA IN PARTENZA” – “HO UN SOGNO, AVERE I DUE NOBEL, DELLA PACE E DELLA LETTERATURA, MI CAVEREBBE FUORI DAI GUAI”
“NON CONDIVIDO L’AGGETTIVO ‘FURIOSO’, È INELEGANTE. IO AVREI SCRITTO ROMANTICO” – IL SIPARIETTO TRA GIOVANNI MALAGO’ E WALTER SABATINI AL CIRCOLO ANIENE DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL’EX DS DELLA ROMA – SABATINI PROMETTE A DANIELE DE ROSSI DI PORTARLO COME ALLENATORE NELLA SUA PROSSIMA SQUADRA – L’ABBRACCIO COMMOSSO CON ARIANNA MIHAJLOVIC CHE LO RINGRAZIA: “LUI E SUA MOGLIE MI SONO STATI ACCANTO TANTISSIMO NEGLI ULTIMI MESI DI SINISA, NON LO DIMENTICHERÒ MAI” – FOTO BY LUCIANO DI BACCO + VIDEO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
“L’ALCOL NEL VINO È CANCEROGENO” – L’IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA TORNA A SBOMBALLARCI SUL CONSUMO DI ALCOL (L’ULTIMA VOLTA DISSE CHE “CHI BEVE HA IL CERVELLO PIÙ PICCOLO”): “DIRE CHE UN PAIO DI BICCHIERI DI VINO AL GIORNO NON FANNO MALE È FALSO E PERICOLOSO. SU 1000 DONNE E 1000 UOMINI CHE CONSUMANO UNA BOTTIGLIA DI VINO A SETTIMANA, 14 DONNE E 10 UOMINI SVILUPPERANNO UN TUMORE – 4 GIORNI A SETTIMANA DIGIUNO PER MOLTE ORE” (NIENTE VINO E NIENTE CIBO, TUTTA VITA!)