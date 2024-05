VIDEO! “MY NAME IS JANNIK” – LA GAG-ATA DI ZVEREV SU SINNER AL TERMINE DELLA FINALE VINTA AGLI INTERNAZIONALI. IL TEDESCO NUMERO 4 DEL MONDO PUNTA PARIGI: “E’ LO SLAM CHE VOGLIO CONQUISTARE PIU’ DI TUTTI” – LO SCONFITTO, NICOLAS JARRY PIANGE GUARDANDO LA BELLISSIMA MOGLIE LAURA E I FIGLI – DAL SINDACO GUALTIERI AI MINISTRI ABODI-CROSETTO-URSO, DA ALDO CAZZULLO A DAVIDE DESARIO: ECCO CHI C’ERA IN TRIBUNA – FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

esultanza zverev foto mezzelani gmt244

Sorrisi e lacrime sul Centrale del Foro Italico al termine della finale vinta da Zverev.

Mentre il tennista tedesco si lanciava in un non memorabile siparietto su Sinner (“My name is Jannik"), lo sconfitto Nicolas Jarry ha faticato a trattenere le emozioni rivolgendosi a sua moglie, la bellissima Laura Urruti, presente nel box con i figli: "Non riesco a guardare da quella parte".

Il tennista cileno si è bloccato col groppo in gola e si è sciolto in lacrime tra gli applausi e i cori del pubblico romano.

Trionfo e sconfitta, che impostori, aveva ragione Rudyard Kipling nella poesia "If".

laura urruti nicolas jarry

“E’ stata una grande prestazione, Jarry gioca alla grande". Zverev si gode la seconda vittoria al Foro Italico e il primo Masters 1000 conquistato dopo il terribile infortunio alla caviglia di due anni fa al Roland Garros e vola a Parigi con grandi ambizioni: "Quando gioco bene, posso battere chiunque.

Il Roland Garros è lo Slam che voglio vincere più di tutti. Djokovic sarà al suo meglio. Sinner e Alcataz? Dipende dalle loro condizioni. Ho visto la foto che ha postato Jannik e presumo stia bene"

alexander zverev foto gobbi gmt 326

roberto gualtieri foto mezzelani gmt309 aldo cazzullo francesco soro foto mezzelani gmt280 alexander zverev foto gobbi gmt 325

laura urruti nicolas jarry

urso mezzaroma gualtieri foto mezzelani gmt282 standing ovation per nicola pietrangeli foto gobbi gmt tribuna presidenziale foto mezzelani gmt293 tribuna presidenziale foto mezzelani gmt294 tribuna presidenziale foto mezzelani gmt295 tribuna presidenziale foto mezzelani gmt296 tribuna presidenziale foto mezzelani gmt298 tribuna presidenziale foto mezzelani gmt297 de mita carraro nepi foto mezzelani gmt303 diego nepi e roberto gualtieri foto mezzelani gmt292 ernesto e francesca albanese foto mezzelani gmt311 tribuna presidenziale foto mezzelani gmt299 centrale del tennis sold out per la finale foto mezzelani gmt315 davide desario foto mezzelani gmt269 centrale del tennis sold out per la finale foto mezzelani gmt316 centrale del tennis sold out per la finale foto mezzelani gmt317 centrale del tennis sold out per la finale foto mezzelani gmt318 alexander zverev foto gobbi gmt 323 bernabo bocca chiara geronzi foto mezzelani gmt274 alexander zverev marco mezzaroma foto gobbi gmt 327 alexander zverev con i ragazzi dell organizzazione foto gobbi gmt 330 alexander zverev foto gobbi gmt 324 aldo cazzullo francesco soro giuseppina calatagirone foto mezzelani gmt312 andrea abodi foto mezzelani gmt288 aldo cazzullo francesco soro foto mezzelani gmt277 aldo cazzullo francesco soro foto mezzelani gmt278 aldo cazzullo francesco soro foto mezzelani gmt279 andrea abodi foto mezzelani gmt289 aldo cazzullo francesco soro giuseppina caltagirone foto mezzelani gmt281 andrea abodi e angelo binaghi foto mezzelani gmt305 andrea abodi foto mezzelani gmt290 andrea abodi e angelo binaghi foto mezzelani gmt306 andrea pivano foto mezzelani gmt283 roberto gualtieri agli internazionali angelo cito foto mezzelani gmt267 albertina carraro e diego nepi foto mezzelani gmt287 centrale del tennis sold out per la finale foto mezzelani gmt314 guido crosetto agli internazionali 1 foto mezzelani diego nepi roberto gualtieri agli internazionali foto mezzelani bernabo bocca chiara geronzi foto mezzelani gmt275 bernabo bocca chiara geronzi foto mezzelani gmt307 guido crosetto agli internazionali foto mezzelani carlos bernardes e marco mezzaroma foto gobbi gmt 328 carlos bernardes e marco mezzaroma foto gobbi gmt 329 centrale del tennis sold out per la finale foto mezzelani gmt313 davide desario foto mezzelani gmt268 tribuna presidenziale foto mezzelani gmt300 marco giunio de santis foto mezzelani gmt271 ferdinando mezzelani francesco padoa foto mezzelani gmt270 filippo e nicola pietrangeli foto gobbi gmt tribuna presidenziale foto mezzelani gmt301 giuseppe de mita e andrea abodi foto mezzelani gmt286 gualtieri urso de mita carraro foto mezzelani gmt308 luigi abete foto mezzelani gmt276 nicola pietrangeli giancarlo baccini foto mezzelani gmt273 nicola pietrangeli foto mezzelani gmt272 onorato gualtieri abodi urso mezzaroma foto mezzelani gmt291 tribuna presidenziale foto mezzelani gmt304 tribuna presidenziale foto mezzelani gmt302