18 feb 2024 09:17

VIDEO! “QUESTA SERA SEI BELLISSIMA” – CESARE CREMONINI IN ESTASI NON PER GIORGIA CARDINALETTI MA PER IL SUO BOLOGNA CANTA E SBAGLIA LE PAROLE DELLA SUA CANZONE "POETICA" E POI SCRIVE UNA DEDICA ALLA SUA SQUADRA: “CERTI VALORI NON HANNO BISOGNO DI UNA CLASSIFICA” – INTERVIENE ANCHE GIANNI MORANDI, ALTRO TIFOSO ROSSOBLU’, CHE ORMAI PARLA COME UN PISCHELLO: “BELLE PAROLE, BRÒ, C’È BISOGNO DI SENTIMENTI E DI VALORI…” – VIDEO