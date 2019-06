VIDEO! “RONALDO MI HA DETTO: VIENI ALLA JUVE" – IL MAGNIFICO CENTRALE DELL’AJAX DE LIGT RIVELA COSA GLI HA DETTO CR7 AL TERMINE DELLA FINALE DI NATIONS LEAGUE - "MI SONO MESSO A RIDERE. ERO UN POCHINO SCIOCCATO DALLE PAROLE DEL PORTOGHESE” – CR7 PARLA DEL SUO "TRIPLETE": “HO VINTO TRE TROFEI QUEST’ANNO, CHE COSA POSSO FARE DI PIÙ? NON SO SE MI MERITO IL PALLONE D’ORO, MA NEGLI ULTIMI 16 ANNI I NUMERI PARLANO DA SOLI” - VIDEO

De Ligt: “Ronaldo asked me to come to Juventus. I was a little shocked by that question, that’s why I laughed. I didn’t understand him at first.” [NOS] pic.twitter.com/2qqU0C6U9Z — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 9 giugno 2019

Cristiano Ronaldo vince la sua prima Nations League con il Portogallo e mette un altro trofeo nella sua già affollata bacheca. Subito dopo la vittoria contro l’Olanda, il campione portoghese ha confessato a Marca di essere soddisfatto di questa regolarità nel vincere qualcosa ogni anno. "Aiuta tutto, trofei collettivi e individuali… Però non vivo ossessionato dalle vittorie, le cose accadono naturalmente. Mi piacciono, non voglio mentire su questo".

Anche se con la Juventus non è arrivata la Champions League, CR7 non può dirsi insoddisfatto. Anzi: “Ho vinto tre trofei quest’anno, sto bene, che cosa posso fare di più? Non so se mi merito il Pallone d’oro, lo lascio dire a voi, non ho intenzione di valutarlo io”. E poi ha aggiunto: “Non c’è stato un tempo in cui ho giocato male, negli ultimi sedici anni i numeri parlano da soli. Conta soltanto quello che ho dimostrato in tutta la mia carriera, non mi interessa quello che dice la gente”.

LA RIVELAZIONE— Sempre dopo la partita, Matthijs de Ligt ha rivelato a Nos, tv di Stato olandese: “Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus. Ero un pochino scioccato dalla sua richiesta, per questo ho riso. All’inizio non ho capito quello che mi aveva detto. Adesso andrò in vacanza, penserò con attenzione a cosa è meglio per me e deciderò. Per un giovane come me, è importante andare in un club in cui posso giocare con costanza. Questa è la questione principale”.

