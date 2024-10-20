VIDEO! LELE ADANI, “EL MAS GLANDE” – IL COMMENTATORE RAI CHE RIUSCI’ A FARE DELLA COPPA ITALIA VINTA CON LA FIORENTINA UN OGGETTO DI PIACERE DURANTE UN INCONTRO EROTICO, AVVERTE IL BISOGNO DI DIRE CHE "IL CALCIO LO FACCIAMO ANCHE NEL SESSO” – “MENTRE CI SI METTE TUTTA LA PASSIONE, PUOI GESTIRE BENE I RITMI, PUOI AFFONDARE, ANDARE IN VERTICALE, E ALLA FINE TUTTO CONFLUISCE IN UNA ESPLOSIONE DI GIOIA CONDIVISA. MI RACCOMANDO: CONDIVISA. NON SIATE EGOISTI” – VIDEO-STRACULT

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