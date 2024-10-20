Questa roba è fatta con l'IA per forza— erclab_ilritorno (@erclab_tweet) October 20, 2024
NON PUÒ ESSERE REALE STO VIDEO pic.twitter.com/xncB0lZX9e
VIDEO! LELE ADANI, “EL MAS GLANDE” – IL COMMENTATORE RAI CHE RIUSCI’ A FARE DELLA COPPA ITALIA VINTA CON LA FIORENTINA UN OGGETTO DI PIACERE DURANTE UN INCONTRO EROTICO, AVVERTE IL BISOGNO DI DIRE CHE "IL CALCIO LO FACCIAMO ANCHE NEL SESSO” – “MENTRE CI SI METTE TUTTA LA PASSIONE, PUOI GESTIRE BENE I RITMI, PUOI AFFONDARE, ANDARE IN VERTICALE, E ALLA FINE TUTTO CONFLUISCE IN UNA ESPLOSIONE DI GIOIA CONDIVISA. MI RACCOMANDO: CONDIVISA. NON SIATE EGOISTI” – VIDEO-STRACULT-
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DAGOREPORT - IL NODO CREATO DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA, CHE HA AFFONDATO IL “MODELLO ALBANIA”, SI PUÒ SCIOGLIERE CON UN DECRETO LEGGE? NO, PERCHÉ I MAGISTRATI SI SONO ATTENUTI A UNA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA DEL 4 OTTOBRE CHE NON PERMETTE DI DICHIARARE PAESE SICURO UNO STATO IN CUI I DIRITTI NON SIANO GARANTITI SULL’INTERO TERRITORIO (TIPO L’EGITTO DI AL SISI, CHE HA TORTURATO E UCCISO REGENI) - CHE FARA' MATTARELLA? PROMULGHERÀ IL DECRETO CHE SE NE FREGA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE? - CERCASI POI QUALCHE ANIMA PIA E SOPRATTUTTO SOBRIA CHE FACCIA PRESENTE AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CARLO NORDIO, CHE NON PUÒ PERMETTERSI DI "ESONDARE" DEFINENDO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA “ABNORME’’: NON BISOGNA ESSERE MINISTRI DELLA GIUSTIZIA PER SAPERE CHE LE LEGGI SI APPLICANO E NON SI DISCUTONO - EUROPA IN FIAMME: SE LA DUCETTA NON DORME TRANQUILLA, URSULA HA BISOGNO DI UNA OVERDOSE DI SONNIFERI...
FLASH: ULTIME DA "TELE-MELONI"! CHE CI FACEVANO L’EX IENA ANTONINO MONTELEONE E PAOLO CORSINI, DIRETTORE DEGLI APPROFONDIMENTI RAI, SEDUTI AL TAVOLINO DEL BAR "LA FIORENTINA", A ROMA, IN VIA ANDREA DORIA? – FORSE DISCUTEVANO DELLO SPOSTAMENTO IN SECONDA SERATA DEL PROGRAMMA FLOP DI MONTELEONE, "L'ALTRA ITALIA" (L’ULTIMA PUNTATA HA OTTENUTO UN MISERO 0,99% DI SHARE)...
DAGOREPORT – QUANDO IL BRACCIO DESTRO IN ITALIA DI ELON MUSK, ANDREA STROPPA, EVOCA IL COMPLOTTONE SULLE MAZZETTE-SOGEI, NON HA TUTTI I TORTI - L'ARRIVO DEI SATELLITI DI MUSK, ALTERNATIVA ALLA COSTOSISSIMA FIBRA, HA FATTO SALTARE GLI OTOLITI A KKR-FIBERCOP E OPENFIBER: LA DIGITALIZZAZIONE BALLA SUI MILIARDI DEL PNRR - NON SOLO: È IN ATTO UNA GUERRA APERTA DI STARLINK A TIM PER OTTENERE L'ACCESSO ALLE FREQUENZE NECESSARIE PER CONNETTERE LE STAZIONI DI RICEZIONE SATELLITARE AI TELEFONINI - NON E' FINITA: INFURIA LA BATTAGLIA TRA KKR E PALAZZO CHIGI SU OPEN FIBER..
FLASH – LARGO FOCHETTI, ZONA DEMOLINARIZZATA! ANNALISA CUZZOCREA RITORNA A “REPUBBLICA” COME VICEDIRETTRICE - DOPO AVER CONTROBILANCIATO LA LINEA EDITORIALE FILO-ISRAELE DI MOLINARI, "PONGO" ORFEO PIAZZA TRA I SUOI CINQUE VICE L'EDITORIALISTA DE "LA STAMPA" - COME ANTICIPATO, A “SAMBUCA” MOLINARI NON RESTA NULLA: NON SARÀ NEMMENO DIRETTORE EDITORIALE DEL GRUPPO GEDI (IL POSTO E' ANDATO A ORFEO)...
FLASH – SPIFFERI DAGLI 007: CARLO DE DONNO SARÀ CONFERMATO VICEDIRETTORE DELL’AISI – AD AGOSTO DE DONNO È STATO AFFIANCATO DA VITTORIO RIZZI, DOPO L’USCITA DI GIUSEPPE DEL DEO (“PROMOSSO” VICE DI ELISABETTA BELLONI AL DIS, IL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA)