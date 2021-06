VIDEO! – ADESSO E’ UFFICIALE: GIGI BUFFON E’ TORNATO AL PARMA PER INCASSARE LA PENSIONE (E COLTIVARE IL SOGNO DEL MONDIALE IN QATAR) – LA SQUADRA HA ANNUNCIATO L’INGAGGIO DI “SUPERGIGI” CON UN VIDEO EPICO ACCOMPAGNATO DALL’HASHTAG #SUPERMANRETURNS – BUFFON TORNA AL CLUB CHE LO HA CRESCIUTO E LO HA FATTO DEBUTTARE IN SERIE A A 17 ANNI… - VIDEO

È tornato nel posto che gli appartiene, è tornato a casa". Con questo tweet, accompagnato da un video, il Parma ha ufficializzato il ritorno di Gigi Buffon in gialloblù dopo 26 anni #SupermanReturns". Il portiere 43enne ha firmato un contratto biennale con il club in cui è cresciuto e nella squadra che lo ha fatto debuttare in Serie A a 17 anni il 19 novembre 1995 contro il Milan. La presentazione è in programma il 22 giugno.

Il video del Parma fa il verso al trailer di un film di fantascienza, intitolato 'Superman returns' ambientato allo stadio Tardini. Al termine si vede un misterioso personaggio togliere il cappuccio e svelare la propria identità: è Buffon che al telefono con il proprietario del Parma dice "Ok Kyle, i'm in" e Krause risponde "bentornato a casa". Alla fine dunque, Buffon ha fatto una scelta di cuore.

"Sul tavolo ho tante proposte che muovono cose diverse. Si passa da squadre attrezzate anche per fare una buona Champions, poi ci sono squadre che rappresentano il ritorno alle mie origini, che muovono qualcosa dentro di me a livello di sentimenti. Questi diventano entusiasmo ed energia", aveva detto qualche giorno fa. Ha deciso per la sua Parma, con l'obiettivo di riportarla subito in Serie A.

