LE PAROLE DI PAOLO MALDINI A "RAMBO" SPALLETTI NEL TUNNEL DEL MARADONA: LO PARAGONA A STALLONE - "SEI NERVOSO, HAI VISTO TROPPI FILM DI RAMBO MISTER, MA CHE CAZZO È STA ROBA, MA DAI" - LA LITE E' FINITA NEGLI ATTI DEGLI 007 FEDERALI. IL TECNICO DEl NAPOLI PRIMA SI E' LAMENTATO CON L'ARBITRO DELL'AMMONIZIONE DI LOBOTKA E POI HA ACCUSATO LEAO DI PROVOCAZIONE: IN ENTRAMBI I CASI E' INTERVENUTO MALDINI...

"Non ci si sbatte così, non ci si sbatte", sembra dire Spalletti a Maldini.

Il dirigente del Diavolo prova allora a tranquillizzare il tecnico, dicendogli due volte: "Ci vediamo dopo dai… ci vediamo dopo dai…". Ma Spalletti ha ancora qualcosa da dire e si ferma con un sorriso sarcastico a fianco di Leao (dal che si potrebbe pensare che l'appunto fosse nei suoi confronti, ipotesi questa smentita poi dal toscano) e a quel punto Maldini gli dice un'altra frase, che inizialmente era stata interpretata come "mister sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che cazzo vuoi", ma che invece nella sua versione autentica è diversa.

"Mister sei nervoso, hai visto troppi film di Rambo mister, ma che cazzo è sta roba, ma dai", gli dice Maldini, che evidentemente ha visto nel comportamento esuberante di Spalletti i tratti tipici del protagonista della fortunata serie cinematografica interpretata da Sylvester Stallone.

Sulla vicenda il tecnico del Napoli è poi tornato nel dopo partita per chiarire – dal suo punto di vista – cosa fosse accaduto: "Con Maldini è successo che io stavo parlando con il direttore di gara perché gli stavo chiedendo spiegazioni sull'ammonizione a Lobotka dopo il 2-0 al limite dell'area, dove fa un fallo normalissimo e dove lui lo interpreta come ammonizione. Stavo chiedendo questo ed è passato Maldini, sbracciando, parlandomi addosso e facendo finta di qualcosa che non so, in maniera irrispettosa".

Tutto in pochi secondi. Tra Luciano Spalletti e Paolo Maldini, nel referto compilato dai quattro ispettori della Procura Federale inviati al Maradona per il primo dei tre episodi della saga Napoli-Milan scalettati in sedici giorni tra campionato e Champions, vengono segnalati due incontri ravvicinati – e non uno – di qualche tipo. «A fine primo tempo – scrivono gli 007 federali – l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti nell'area spogliatoi chiedeva informazioni all'arbitro Rapuano in merito all'ammonizione del proprio calciatore Lobotka.

Nel mentre l'arbitro rispondeva, interveniva il tesserato del Milan sig. Paolo Maldini (non presente nella distinta gara del Milan) e ne scaturiva un alterco ed i due venivano separati dall'intervento di tesserati delle due società, nonché dagli addetti dell'area spogliatoi del Napoli». Il primo incrocio avviene a due passi dalla statua di Maradona, sotto gli occhi dell'arbitro Rapuano, dei suoi collaboratori e degli uomini della Procura Figc, in un angolo non raggiunto dalle telecamere televisive. Spalletti si divincola gesticolando, Maldini congeda il tecnico del Napoli con un «Ci sentiamo dopo, dai». La discussione sembra finita. Sulla scena, con l'uscita delle squadre dagli spogliatoi, irrompe Leao. «Spalletti si rivolgeva al calciatore del Milan Rafael Leao», annotano gli ispettori. Con l'autore della prima rete rossonera, seguita da un'esultanza che potrebbe essere stata equivocata dal pubblico del Maradona e dalla panchina azzurra, c'è un breve scambio di parole.

«Vai, vai, mister», sembra dire il portoghese, invitando l'allenatore capolista a rientrare in campo. A quel punto, secondo la ricostruzione stilata dalla Procura Federale che oggi sarà vagliata (insieme al referto arbitrale) dal Giudice Sportivo, «interveniva il tesserato Paolo Maldini rispondendo: "Mister, sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che c...o vuoi?».

