VIDEO! PELÉ, ANDIAMO A PRENDERE UN CAFFE’ - UNA CHICCA DI GIANNI MINÀ DALLE TECHE RAI: L’INTERVISTA CON LO SPOSINO PELE’ NEL 1966 A RICCIONE. ‘O REI ERA IN LUNA DI MIELE IN RIVIERA CON LA PRIMA MOGLIE ROSEMERI DOS REIS CHOLBI - MINÀ INTERVISTA TIFOSI, CURIOSI E ALTRI GIORNALISTI (CIVOLANI E LANZA) E POI “LA PERLA NERA” CHE GLI CONFESSA CHE NON VERRA’ A GIOCARE IN ITALIA: “I SOLDI NON SONO TUTTO. SEGNEREI MENO RETI IN SERIE A? SICURO, NOI GIOCHIAMO PER FARE GOL, VOI PER NON PRENDERLI”. E POI RIVELA A MINA’ LA CANZONE SU DI LUI PIU’ IN VOGA IN BRASILE – VIDEO