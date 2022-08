VIDEO: LA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA BALLANO UN TANGO SENSUALE TRA GLI APPLAUSI DEI 150 INVITATI AL LORO MATRIMONIO – HA FATTO RUMORE L’ASSENZA (TELEFONATISSIMA) DI FILIPPO MAGNINI, EX DELLA NUOTATRICE E CUGINO DELLO SPOSO, CHE HA POSTATO UNA FOTO CON LA MOGLIE DALLA SARDEGNA. MA CHE DOVEVA FARE? IL POVERINO NON HA MAI SUPERATO LE CORNA SUBITE NEL 2017, DOPO AVER CHIAMATO MATTEO NELLO STAFF COME PREPARATORE ATLETICO...

matteo giunta e federica pellegrini ballano il tango al loro matrimonio 4

NOZZE PELLEGRINI-GIUNTA: IL TANGO DI FEDERICA E MATTEO CHE HA FATTO IMPAZZIRE GLI OSPITI

Federica Bandirali per www.corriere.it

Le nozze Pellegrini-Giunta, celebrate sabato 27 agosto, hanno riservato diversi momenti interessanti. Nel corso del ricevimento nuziale, i due neo sposi, Federica e Matteo si sono esibiti davanti ai 150 invitati in un tango, ballo molto sensuale per antonomasia.

Abito nero per la campionessa di nuoto con scarpe da ballo d’ordinanza e niente giacca per il suo allenatore: i due sono stati immortalati dai telefonini dei presenti, tra cui da Matteo Lunelli Ferrari, titolare di Ferrari Trento. Non sono mancati gli applausi a fine esibizione

Federica Pellegrini, Filippo Magnini assente al matrimonio dell'ex e del cugino Matteo Giunta: ecco la sua reazione

Federica Portoghese per www.leggo.it

il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 12

Filippo Magnini non ha messo piede al grande evento dell'anno: le nozze tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Certo che è più che comprensibile non andare al matrimonio dell'ex, ma a quanto pare anche i rapporti con Matteo, suo cugino, si sono totalmente inrlinati. Non è chiaro se Magnini abbia ricevuto o meno la partecipazione da parte dei neo sposi, di sicuro non si trovava ieri a Venezia ad applaudire l'unione di Federica e Matteo.

I rapporti tra Filippo Magnini e il cugino Matteo Giunta

pellegrini magnini giunta

Tra i due cugini non sembra ci sia un rapporto idilliaco, a raccontarlo era stato proprio l'ex allenatore di Federica Pellegrini in una intervista rilasciata a Le Iene, dove spiegò che a causa della sua relazione con Federica il legame di sangue si era compromesso. Giunta sottolineò, inoltre, che Filippo non sarebbe stato presente tra gli invitati del matrimonio.

Magnini e la foto con Giorgia Palmas

Magnini non si è certo fatto vedere disperato, e proprio durante le nozze di Federica e Matteo ha voluto postare una foto con la moglie Giorgia Palmas, felice e sorridente sulla spiaggia di Costa Rei in Sardegna. Un asciugamano tra le spalle che copre entrambi, occhiali da sole e grandi risate. Sembra che questa sia la risposta che Filippo Magnini vuole dare al matrimonio di suo cugino con la sua ex fidanzata...

il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 6 il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 4 il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 1 matteo giunta e federica pellegrini ballano il tango al loro matrimonio 1 matteo giunta e federica pellegrini si baciano. foto masi gmt gmt 001 il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 8 il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 9 il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 10 matteo giunta e federica pellegrini ballano il tango al loro matrimonio 2 matteo giunta e federica pellegrini ballano il tango al loro matrimonio 3 il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 7 il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 11 alex di giorgio, federica pellegrini, filippo magnini e matteo giunta

pellegrini magnini giunta il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 5 federica pellegrini matteo giunta il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 2 il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 3