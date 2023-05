VIDEO! POLVERIERA BERNABEU - IL REAL MADRID È FURIOSO: IL GOL SEGNATO DAL MANCHESTER CITY ERA DA ANNULLARE! - IN OCCASIONE DELLA RETE DI DE BRUYNE, IL CENTROCAMPISTA BERNARDO SILVA AVEVA RECUPERATO UN PALLONE CHE AVEVA SUPERATO LA LINEA LATERALE: COME MAI IL VAR NON È INTERVENUTO? - SCAZZI ANCHE SUGLI SPALTI: IL PAPA' DI HAALAND, È STATO CACCIATO DALLO STADIO PER AVER FATTO DEI GESTACCI E LANCIATO DEL CIBO CONTRO ALCUNI TIFOSI DEL REAL… - VIDEO

1. CLAMOROSO REAL MADRID, IL PAREGGIO DI DE BRUYNE ERA IRREGOLARE! UN VIDEO SVELA TUTTO

Estratto da www.corrieredellosport.it

pallone fuori sul gol di de bruyne real madrid manchester city. 2

Emozioni e spettacolo al Bernabeu, dove l'andata della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City è finita 1-1. […] A decidere la sfida sono state due magie, una di Vinicius e l'altra di De Bruyne. La rete del centrocampista belga […]è stata fortemente contestata da parte dei Blancos poiché risulta essere irregolare.

pallone fuori sul gol di de bruyne real madrid manchester city. 1

De Bruyne, il gol è irregolare: ecco perché

Già in campo il Real Madrid aveva protestato […] Il Var non è intervenuto ed Ancelotti è stato ammonito per proteste. Le immagini diffuse dopo la partita danno ragione ai Blancos: la palla recuperata da Bernando Silva aveva superato la linea laterale rendendo il gol irregolare. Il Var, però, non è potuto intervenire durante la partita dato che questo recupero è avvenuto in un’azione precedente a quella della rete del centrocampista belga, arrivata dopo quella rimessa laterale.

2. IL PADRE DI HAALAND FA GESTACCI AI TIFOSI: SCORTATO FUORI DAL BERNABEU

Estratto da www.corrieredellosport.it

alf inge haaland insulta tifosi del real madrid 3

L'andata della semifinale di Champions league tra Real Madrid e Manchester City è finita in pareggio, ma non sono mancate emozioni e spettacolo al Bernabeu. […]. In campo non è riuscito a mettersi in mostra Haaland, chiuso dalla grande marcatura di Rudiger che lo ha annullato per tutta la partita. A fare più scalpore è stato il comportamento del padre sugli spalti.

COMPORTAMENTO SHOCK DEL PADRE DI HAALAND

[…] Alf-Inge ha seguito la sfida da un box al Santiago Bernabéu, dal quale è stato ripreso mentre faceva gestacci e lanciava cibo contro i tifosi del Real Madrid. In un altro video si è visto che la sicurezza lo ha scortato fuori dallo stadio per il suo comportamento, con l'ex difensore che ha continuato ad insultare i tifosi durante la sua uscita dal Bernabeu.

alf inge haaland insulta tifosi del real madrid 2 alf inge haaland insulta tifosi del real madrid 1 real madrid manchester city vinicius real madrid manchester city camavinga bernardo silva pallone fuori sul gol di de bruyne real madrid manchester city. 3 real madrid manchester city carvajal grealish real madrid manchester city de bruyne