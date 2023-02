VIDEO! IL PRESIDENTE DELLA TERNANA PEGGIO DI UN LAMA: SPUTA CONTRO I TIFOSI CHE LO CONTESTANO – DOPO LA SCONFITTA DELLA SQUADRA UMBRA CONTRO IL CITTADELLA, STEFANO BANDECCHI È ANDATO SOTTO LA CURVA PER REPLICARE AGLI ULTRAS. NE È NATO UNO SCAMBIO DI INSULTI E DI SALIVA – POI, DAVANTI AI GIORNALISTI, HA RILANCIATO: “MI HANNO SPUTATO E HO RISPOSTO, MICA SONO UN COGLIONE, NON SONO GESÙ CRISTO CHE PORGE L’ALTRA GUANCIA” – L’ALLENATORE ANDREAZZOLI SI È DIMESSO E POTREBBE TORNARE LUCARELLI

Estratto dell’articolo Di Valentino Della Casa - Redazione Gianlucadimarzio.com – ww.corriere.it

il presidente della Ternana Stefano Bandecchi sputa ai tifosi

[…] Succede di tutto a Terni, dove la Ternana (ora nella parte destra della classifica di Serie B, ma partita con ambizioni da promozione) è uscita sconfitta per 2-1 contro il Cittadella. La rabbia dei tifosi è montata ed è sfociata in una clamorosa lite con il presidente del club, Stefano Bandecchi, peraltro dimissionario.

Come dimissionario è anche l’allenatore, Aurelio Andreazzoli, che a dicembre aveva preso il posto di Cristiano Lucarelli, pronto a ritornare. […]

Al termine della partita, è scoppiata una violenta contestazione da parte del pubblico nei confronti di Bandecchi. Imprenditore, attivo anche in politica (è coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, partito di destra di orientamento cristiano), di lui lo scorso gennaio si è parlato molto: una maxi indagine della Guardia di Finanza ha portato a sequestrare beni per 20 milioni di euro, per evasione legata a operazioni all’interno dell’Unicusano.

il presidente della Ternana Stefano Bandecchi sputa ai tifosi

[…] La contestazione è stata violenta e l’imprenditore non si è tirato indietro: diversi video lo ritraggono infatti mentre sputava contro un tifoso.

«Mi hanno sputato e ho risposto», sono le sue parole in conferenza stampa. «Mica sono un co***. Sputo e do pure due pizze in faccia, non sono Gesù Cristo che porge l’altra guancia. Non faccio passi indietro, metto questi soldi e mi sputano. Devono cambiare atteggiamento, quei quattro imbecilli che mi rompono il c***. Non denuncerò quattro co****, si va avanti così: è grazie ai miei soldi che si fa calcio, qui si chiacchiera tanto ma io mando a fare in c***. In questo stadio del c*** oggi c’erano tremila tifosi e ancora mi contestano. Non chiarirò nulla e non farò pace».

stefano bandecchi ternana 1

Dichiarazioni durissime a cui fanno seguito quelle sul cambio dell’allenatore. Andreazzoli, come confermato da Bandecchi stesso, si è dimesso, e ora potrebbe tornare Lucarelli. […]

stefano bandecchi ternana aurelio andreazzoli allenatore della ternana stefano bandecchi ternana 3