VIDEO! QUEL CARESSA DELLA SERA - LA ROMA IN FINALE CON IL BUSHIDO (IL CODICE DI CONDOTTA) DEI SAMURAI: LA TELECRONACA SURVOLTATA DI CARESSA-BERGOMI CHE SI SONO MESSI A DIFENDERE CON I GIALLOROSSI ESULTANDO ANCHE PER I FALLI LATERALI – QUANTO VALE L'ACCESSO IN FINALE PER LA ROMA. E I TIFOSI CHIEDONO A FRIEDKIN DI BLINDARE MOURINHO

“la Roma vince col bushido dei Samurai” - Fabio Caressa, 18 maggio 2023 questo video direttamente nelle teche della storia. pic.twitter.com/IzDxJMBniv — clarissa insolia (@avvclarinsolia) May 19, 2023

Caressa e il "bushido dei samurai": il finale di Bayer-Roma - La Roma ha conquistato la finale di Europa League dopo un'eroica resistenza in casa del Bayer Leverkusen. Ecco gli ultimi secondi emozionanti della partita di Leverkusen col commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi

COSA E’ IL BUSHIDO

Il Bushido (???) significa letteralmente “la Via del Guerriero” e indica il codice di condotta etica e morale dei guerrieri giapponesi samurai. La parola è composta dai caratteri di ??, “bushi”, che significa guerriero ed è un termine più generale rispetto a samurai (?, colui che serve”), e dal segno ? che si può tradurre con via, strada, ma anche disciplina o morale.

I principi di questo codice vanno al di là della disciplina militare e si soffermano dettagliatamente, invece, sul comportamento, sulla morale e sulla forma mentis del guerriero. Il Bushido è considerabile una sorta di vademecum per il perfetto samurai, e ancora oggi affascina i curiosi di tutto il mondo.

I TIFOSI 'RISPONDONO' AI FRIEDKIN

"I ragazzi sono diretti a Budapest - si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram del Friedkin Group, che fa capo al presidente giallorosso Dan Friedkin e al figlio Ryan -. Congratulazioni alla Roma per aver vinto la semifinale di Europa League. Dopo la Conference League dello scorso anno, un'altra finale europea è in vista per i Giallorossi. Forza Roma". Parole che hanno generato tantissimi commenti, ma quasi tutti con lo stesso messaggio: "Mourinho a vita, ora rinnovategli il contratto!".

ROMA, ECCO QUANTO VALE LA FINALE DI EUROPA LEAGUE

La finale di Budapest vale quasi 20 milioni

Gli incassi generati dall’Uefa sono calcolati sul ranking del club e sul market pool definito in base alla posizione in classifica della stagione precedente, e sul numero di sfide disputate nella manifestazione in corso. Ogni club ha incassato 3,63 milioni di euro per la partecipazione all’Europa League, mentre sul fronte ranking la Roma porterà a casa 3,96 milioni di euro. Per quanto riguarda il market pool, la Roma avrà modo di incassare altri quattro milioni di euro. Il club superando il girone di qualificazione ha incassato 2,2 milioni di euro. Ma lungo il percorso che ha portato i giallorossi in finale, il club ha acquisito altri 10,9 milioni di euro. L'accesso in finale di Europa League vale quindi oltre 19 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i ricavi relativi agli incassi del botteghino relativi alle partite casalinghe.

