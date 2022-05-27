VIDEO! "DAJE, LAZIALOTTI, USCITE, STAVAMO A SCHERZA'..." - CONTINUANO GLI SFOTTO' DEI ROMANISTI AI LAZIALI: SIAMO TRA ANTONIONI, IONESCO E COCTEAU CON IL VIDEO DEL TOMBINO UMANO - IN UN ALTRO FILMATO, INVECE, PERCULATA MUSICALE NEI CONFRONTI DELLE FALLACI PROFEZIE DI PAOLO DI CANIO, DETTO "ER PALLOCCA", SULLE NOTE DI "MAMMA MARIA" DEI RICCHI E POVERI... - VIDEO

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SFOTTO' DEI ROMANISTI AI LAZIALI

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media e tv

ALESSIA MARCUZZI SBARCA IN RAI (E A VIALE MAZZINI TORNA PURE ELISA ISOARDI) - IL PORNOATTORE MAX FELICITAS VERSO IL “GF VIP” - MILLY CARLUCCI VUOLE NANCY BRILLI A “BALLANDO CON LE STELLE” - BASSI ASCOLTI: LA SERIE DI ZELENSKY SU LA7 FINISCE IN SOFFITTA? - LUI È UN CONDUTTORE DI RAI2, LEI UNA SENATRICE DELLA LEGA. TRA I DUE TANTI INCONTRI SEGRETI PER DAR SFOGO ALLA PASSIONE - AVVISATE LA NOTA CONDUTTRICE CHE IL SUO BRACCIO DESTRO HA DECISO DI PENSARE AL PROPRIO FUTURO. SI È PROPOSTO AL SUO NEMICO, INUTILMENTE PARE. DI CHI STIAMO PARLANDO?

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