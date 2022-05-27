SFOTTO' DEI ROMANISTI AI LAZIALI
SFOTTO' DEI ROMANISTI AI LAZIALI
I VIDEO SFOTTO' DEI ROMANISTI AI LAZIALI
VIDEO! "DAJE, LAZIALOTTI, USCITE, STAVAMO A SCHERZA'..." - CONTINUANO GLI SFOTTO' DEI ROMANISTI AI LAZIALI: SIAMO TRA ANTONIONI, IONESCO E COCTEAU CON IL VIDEO DEL TOMBINO UMANO - IN UN ALTRO FILMATO, INVECE, PERCULATA MUSICALE NEI CONFRONTI DELLE FALLACI PROFEZIE DI PAOLO DI CANIO, DETTO "ER PALLOCCA", SULLE NOTE DI "MAMMA MARIA" DEI RICCHI E POVERI... - VIDEO-
I VIDEO SFOTTO' DEI ROMANISTI AI LAZIALI
ALESSIA MARCUZZI SBARCA IN RAI (E A VIALE MAZZINI TORNA PURE ELISA ISOARDI) - IL PORNOATTORE MAX FELICITAS VERSO IL “GF VIP” - MILLY CARLUCCI VUOLE NANCY BRILLI A “BALLANDO CON LE STELLE” - BASSI ASCOLTI: LA SERIE DI ZELENSKY SU LA7 FINISCE IN SOFFITTA? - LUI È UN CONDUTTORE DI RAI2, LEI UNA SENATRICE DELLA LEGA. TRA I DUE TANTI INCONTRI SEGRETI PER DAR SFOGO ALLA PASSIONE - AVVISATE LA NOTA CONDUTTRICE CHE IL SUO BRACCIO DESTRO HA DECISO DI PENSARE AL PROPRIO FUTURO. SI È PROPOSTO AL SUO NEMICO, INUTILMENTE PARE. DI CHI STIAMO PARLANDO?
QUAL È L’UNICA PAROLA CHE DRAGHI NON HA MAI PRONUNCIATO DA QUANDO È A PALAZZO CHIGI? - IL PROCURATORE NICOLA GRATTERI IN UNA LUNGA INTERVISTA A “PIAZZAPULITA” SE LA PRENDE CON IL PREMIER: “VIENE DATO UN PESSIMO SEGNALE ALL’OPINIONE PUBBLICA. QUESTO GOVERNO STA SMONTANDO LE NORME CHE C’ERANO, IL MESSAGGIO CHE ARRIVA ALLA GENTE È CHE C’È ARIA DI SMOBILITAZIONE. LA PAROLA NON USATA MAI È…” - VIDEO
RETE UNICA, PRIMA SCHIARITA - GLI AMERICANI DI KKR HANNO DATO IL VIA LIBERA, DOPO CHE PER GIORNI HANNO OSTACOLATO LA DECISIONE DI LABRIOLA DI ADEGUARE ALL'INFLAZIONE I PREZZI ONEROSISSIMI CHE ALL’EPOCA LA TIM DI GUBITOSI CONCESSE GENEROSAMENTE A KKR PER L’ENTRATA IN FIBERCOP – MA LA BATTAGLIA TRA LABRIOLA E KKR E’ SOLO IN PAUSA. I NODI CRUCIALI DELLE VALUTAZIONI E DELLA GOVERNANCE SONO STATI SOLO RIMANDATI…
"C'È UN MOLESTATORE IN QUEST'AULA, MA NON È JOHNNY DEPP” - SIAMO ALLE COLICHE FINALI: CAMILLE VASQUEZ, L'AVVOCATA BONA DI JOHNNY DEPP, DEFINISCE AMBER HEARD UNA "PERSONA PROFONDAMENTE TURBATA, ALLA DISPERATA RICERCA DI ATTENZIONI" - ALLE BATTUTE FINALI DEL PROCESSO CHIEDE ALLA GIURIA DI "RITENERLA RESPONSABILE DELLE SUE BUGIE" …
IRINA FUNESTA - AL ROLAND GARROS, POLEMICHE PER LA TENNISTA ROMENA IRINA BEGU, CHE DURANTE IL MATCH CON LA RUSSA ALEXANDROVA, HA LANCIATO LA RACCHETTA, CHE POI È RIMBALZATA SUGLI SPALTI E HA COLPITO UN BAMBINO IN FACCIA - IL DIRETTORE DI GARA HA DECISO DI NON SQUALIFICARLA, FACENDO IMBESTIALIRE L'AVVERSARIA, CHE ALLORA HA… - VIDEO
CAFONALINO - VIZI E VEZZI DELLA “GAUCHE CAVIAR” NEL LIBRO DI FULVIO ABBATE E BOBO CRAXI PRESENTATO, NON A CASO, SOTTO LE FINESTRE DELL'HOTEL RAPHAËL, TEATRO DEL LANCIO DI MONETINE CONTRO BETTINO CRAXI - A PARLARE DEL MANIFESTO CHE SI PROPONE DI “SALVARE IL SOCIALISMO CON L’IRONIA” C’ERANO PAOLO MIELI, ALESSANDRO DE ANGELIS, BRUNO PELLEGRINO - TRA IL PUBBLICO CIRINO POMICINO, LUIGI COMPAGNA, CHARLIE GNOCCHI, GRETA MAURO, LAURA TECCE E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
DOPAMINA VAGANTE - ESSERE FELICI PER TROPPO TEMPO ALTEREREBBE I NOSTRI LIVELLI DELL'"ORMONE DELLA FELICITÀ", CAUSANDO UNA FORTE DEPRESSIONE DOPO CHE SVANISCE L'EFFETTO - LA PSICHIATRA ANNA LEMBKE: "PIACERE E DOLORE FUNZIONANO COME I LATI OPPOSTI DI UNA BILANCIA. TROPPO PIACERE ED ECCO CHE IL CERVELLO DEVE CONTROBILANCIARE, FACENDO LEVA SUL DOLORE. CON IL TEMPO LA BILANCIA SI BLOCCA SULLA POSIZIONE DEL DOLORE" - "DOBBIAMO LAVORARE PER FAR POSTO AL DOLORE, COSÌ DA…"