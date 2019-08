VIDEO! "LASAGNE" INVECE DI LASAGNA. "PROSECCO" INVECE DI PUSSETTO – DUE TELECRONISTI DELLA TV DEL BORUSSIA SI ABBANDONANO A REITERATE PRESE PER I FONDELLI DEI GIOCATORI DELL’UDINESE E A COMMENTI RAZZISTI – I DUE HANNO IMITATO LA PARLATA DI HITLER E DEFINITO I CALCIATORI DELLA SQUADRA DI TUDOR 'ITAKER', COME VENIVANO CHIAMATI GLI EMIGRANTI ITALIANI IN GERMANIA – LE SCUSE DEL CLUB TEDESCO - VIDEO

lasagna

I fatti risalgono a sabato 27 luglio. Match giocato ad Altach, in Austria, e stravinto dal Borussia con un netto 4-1, in una gara interrotta peraltro all'83' causa pioggia. Ma a far scalpore sono stati Norbert Dickel e Patrick Owomoyela, telecronista e seconda voce - nonché ex giocatore giallonero - scelti per raccontare il match sull'emittente ufficiale del club.

I due, lasciandosi prendere la mano dal carattere amichevole del match, si sono lasciati andare a commenti razzisti in un video diffuso e poi tolto dalla rete: hanno definito i giocatori dell'Udinese 'itaker', come venivano chiamati gli emigranti italiani in Germania, e perfino imitato la parlata di Adolf Hitler.

pussetto

Nel mirino sono finiti soprattutto Kevin Lasagna e Ignacio Pussetto, entrambi titolari nello schieramento di Tudor. L'ex attaccante del Carpi ha visto storpiato il proprio cognome in 'Lasagne', l'argentino in 'Prosecco'. Ancora una volta, una presa in giro all'Italia e agli italiani.

Il Borussia Dortmund ha annunciato sanzioni nei confronti di Dickel e di Owomoyela, scusandosi per l'accaduto e diramando un comunicato sul comportamento dei due:

"Il loro tentativo di essere divertenti, è andato completamente a vuoto, era assolutamente fuori posto. Qui non c'è posto per commenti del genere".

KEVIN LASAGNA