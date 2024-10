2 ott 2024 18:42

VIDEO: "LI FO SBRANARE DAI CANI" - LA CONFERENZA STAMPA STRACULT DELL'ALLENATORE DEL GROSSETO, ROBERTO MALOTTI, DOPO LA SCONFITTA PER 5-2 NEL DERBY TOSCANO CONTRO IL LIVORNO: "LA COLPA È MIA, CAZZO, PERCHÉ SONO STATO UN PRESUNTUOSO. HO PENSATO CHE ANCHE DA SOLI POTESSERO FARE E INVECE NON È COSÌ, LI DEVO TRASCINARE IO. SONO UNA FAVA. LA SOCIETÀ MI DOVREBBE LEVARE LO STIPENDIO PER QUATTRO MESI... I GIOCATORI CONTINUERANNO A ESSERE COSÌ? LI PICCHIO IO…" - VIDEO