VIDEO: "PREGO? PREEEGO? PREEEGOOOO?" - LA "SBROCCATA" DI LUCIANO SPALLETTI A UNA GIORNALISTA CHE GLI CHIEDE DELL'ANNATA DISASTROSA DEL NAPOLI - IL C.T. AZZURRO HA POI PARLATO DELLA PREPARAZIONE IN VISTA DI EURO2024: "LE CONVOCAZIONI SONO FATTE PER L’80%, POI C’È UN 20 APERTO A CHI VUOLE DIMOSTRARE DI VOLERCI STARE DENTRO. LA MAGLIA AZZURRA NON È UN GIOCHINO PERSONALE…"

Estratto dell'articolo di Elisabetta Esposito per www.gazzetta.it

luciano spalletti

“Una giornata storica”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina definisce il momento della nascita Vivo Azzurro TV, la piattaforma digitale della Federazione che propone gratuitamente contenuti originali, inediti e in esclusiva delle nazionali italiane. […]

SPALLETTI

All’appuntamento – oltre al c.t. dell’Italia femminile Andrea Soncin e al campione del mondo ’82 Marco Tardelli – non è voluto mancare Luciano Spalletti: “[…] Non vedo l'ora di vivere e di condividere questa esperienza degli europei con tutti gli italiani. Non vedo l'ora di trasmettere ai miei giocatori la stessa emozione, la stessa passione. Qualunque sarà il risultato voglio che gli italiani siano fieri di noi, vogliamo essere un esempio positivo di appartenenza e di italianità. Questo Paese ne ha bisogno e vogliamo dimostrare di esserne consapevoli, vogliamo mostrarci all'altezza, al di là di come il pallone traccerà le nostre storie e i nostri destini.

luciano spalletti

"Siamo orgogliosi di voi" è l'attestato più bello che aspiriamo a ricevere al ritorno". C’è bisogno di appartenenza e italianità, dobbiamo far capire a chi sta a casa che lo sappiamo e essere all’altezza. La maglia azzurra non si veste per quelle due ore in cui si va in campo ma tutti i giorni per tutto il giorno. Nessuno deve avere la sensazione di avere davanti dei bambini viziati, ma professionisti serissimi”.

E sulle convocazioni: “Sono fatte per l’80%, poi c’è un 20 aperto a chi vuole dimostrare di volerci stare dentro, di sicuro la maglia azzurra non è un giochino personale”. […]

ARTICOLI CORRELATI

luciano spalletti luciano spalletti luciano spalletti con la nazionale italiana di calcio 2 luciano spalletti luciano spalletti con la nazionale italiana di calcio giacomo raspadori luciano spalletti