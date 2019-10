ATTO DI FEDE - "TUTTI MI CHIEDONO DI NON RITIRARMI. MA COSA FACCIO? VADO AVANTI TUTTA LA VITA? NON POSSO. INTANTO A TOKYO FACCIO LA MIA QUINTA OLIMPIADE. VOGLIO TERMINARE LA CARRIERA STANDO LÌ DAVANTI” – LA PELLEGRINI SI RACCONTA A “CHE TEMPO CHE FA” E FA IL TIFO PER GRETA (“UNA RAGAZZINA CON LE PALLE”) – ECCO COSA DICE SULLA PRESUNTA RELAZIONE CON IL SUO ALLENATORE E SULLO SPORT IN ITALIA – VIDEO