VIDEO! SINNER SPAZZA VIA DE MINAUR: AUSTRALIA KO! L'ITALIA, DETENTRICE DELL'INSALATIERA D'ARGENTO, TORNA IN FINALE DI COPPA DAVIS. DOMANI L'ULTIMO ATTO CONTRO L'OLANDA - IN DIRETTA SU RAI 2 ADRIANO PANATTA SI ESALTA PER UNA SMORZATA DI SINNER: “COME MI PIACCIONO LE PALLE ACCAREZZATE” (DIFFICILE SMENTIRLO) – PUTIFERIO SUI SOCIAL: "E ORA SI ATTENDE LA RISPOSTA DI PAOLO BERTOLUCCI…" - VIDEO

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L'Italia torna per la seconda volta consecutiva in finale di Coppa Davis. Dopo la vittoria di Matteo Berrettini su Thanasi Kokkinakis, Jannik Sinner realizza il punto decisivo aggiudicandosi la sfida contro Alex De Minaur.

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In poco più di un'ora di partita il 23enne di Sesto Pusteria ha sconfitto per 6-3 6-4 l'australiano regalando all'Italia la possibilità di giocarsi l'Insalatiera contro l'Olanda. Una sfida a senso unico, con Sinner che ha vinto agevolmente il primo set complice tre break a disposizione, mentre nel secondo ha faticato maggiormente accelerando per il momento decisivo.

 

 

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