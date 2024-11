1 nov 2024 16:40

VIDEO! SOLO VAN BASTEN RIUSCI’ A RIDURRE IN LACRIME FABIO CAPELLO – “AL SUO ADDIO AL CALCIO PIANSI. NON ASCOLTO’ IL DOTTOR MONTI CHE GLI DISSE DI NON OPERARSI ALLA CAVIGLIA E QUANDO RIENTRO’ NON RIUSCIVA A MUOVERSI COME PRIMA” – "DON FABIO" A "SKY SPORT" RIVELA, NEL GIORNO DEL 60ESIMO COMPLEANNO DI VAN BASTEN, L'ANEDDOTO SU IBRAHIMOVIC: "ALLA JUVE FECI FARE UNA CASSETTA DI VAN BASTEN PER ZLATAN E GLI DISSI: “GUARDA CHE COSA HA FATTO QUESTO MAESTRO DEL GOL. CERCA DI..." – VIDEO