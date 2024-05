VIDEO-STRACULT! CHE MBAPPE’ FOSSE TIFOSO DEL MILAN SI POTEVA CAPIRE QUANDO INTONO’ IL CORO DELLA CURVA CONTRO DONNARUMMA - STAVOLTA L’ATTACCANTE FRANCESE, CHE L’ANNO PROSSIMO GIOCHERA’ NEL REAL, CONFESSA ESPLICITAMENTE LA SUA PASSIONE PER I ROSSONERI: “GUARDO SEMPRE LA SERIE A, OGNI PARTITA DEL MILAN” – LE TENSIONI COL PSG: CI SAREBBERO 80 MILIONI NON PAGATI TRA STIPENDI E BONUS...

Prosegue nel modo più doloroso possibile la separazione tra Kylian Mbappé e il Psg. Secondo l'Equipe, infatti, gli avvocati del fuoriclasse francese e quelli del club di Nasser Al-Khelaifi sarebbero al lavoro su una delicata questione economica: a Mbappé non sarebbe stato versato lo stipendio per il mese di aprile e nemmeno un bonus risalente al mese di febbraio. L'attaccante dei Bleus, in totale, chiede al suo quasi ex club circa 80 milioni di euro di arretrati.

La cifra non è casuale, ma corrisponderebbe al "bonus fedeltà" a cui Mbappé si era detto pronto a rinunciare per essere reintegrato in rosa la scorsa estate, dopo la rottura legata alla sua volontà di non rinnovare. Al-Khelaifi aveva deciso di versare ugualmente quei soldi al suo bomber, per poi chiederli al Real Madrid come indennizzo. Il club di Florentino Perez, naturalmente, si è rifiutato, negando qualsiasi coinvolgimento nella vicenda del mancato rinnovo e così il presidente dei parigini avrebbe deciso di trattenerli direttamente al giocatore.

La storia tra Mbappé e il Psg è ormai ufficialmente al capolinea: il 30 giugno scadrà il suo contratto e lui ha già annunciato l'addio, con il Real che lo attende a braccia aperte. Le tensioni, però, non accennano a placarsi.

(…) Mbappè ha svelato, poi, l'obiettivo della Francia agli Europei: "Sempre lo stesso: vincere. Due anni fa abbiamo disputato la finale dei Mondiali, l'obiettivo inevitabilmente è andare lì e vincere. Non sarà facile, ci sono tante nazionali competitive, tra queste forse ci sarà anche l'Italia. Siamo affamati, ma vogliamo far parte della storia del nostro Paese. Ho già vinto Nations League e e Mondiali, se vincerò anche gli Europei avrò vinto tutto il possibile con la mia nazionale, e io voglio davvero scrivere la storia con la mia nazionale".

Mbappé ha concluso l'intervista rispondendo alla domanda su un possibile futuro in Italia: "Non si sa mai. Quando ero piccolo, ero tifoso del Milan. E mi dicevo sempre: se un giorno giocherò in Italia, sarà per il Milan. Guardo sempre la Serie A, ogni partita del Milan.

Da quando ero piccolo, tutta la mia famiglia vedeva il Milan perché intorno a me sono tutti tifosi rossoneri; per questo motivo continuo ancora oggi a guardare le partite. Sono stato a Parigi, ora giocherò per un nuovo club e sono molto contento. La Serie A è una grande lega, l'anno prossimo avrete tante squadre in Champions League. Siete migliorati tanto e auguro al calcio italiano le migliori fortune. Magari tornerò in Italia anche l'anno prossimo per giocare la Champions, chi lo sa..".

