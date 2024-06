25 giu 2024 19:28

VIDEO STRACULT! FEDERICO BERNARDESCHI, VESTITO COME ER CIPOLLA IN “VACANZE DI NATALE 2000”, ESULTA IN DIRETTA SULLA TV CANADESE AL GOL DI ZACCAGNI! L’ATTUALE CALCIATORE DEL TORONTO FC, CAMPIONE D'EUROPA 3 ANNI FA CON MANCINI, È STATO CHIAMATO PER COMMENTARE PER LA TSN LA SFIDA DECISIVA CON LA CROAZIA – “È UNA NAZIONALE MOLTO SOTTOVALUTATA, CON GIOCATORI FORTI” - VIDEO