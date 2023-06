VIDEO STRACULT! “ELISABETTA HA BISOGNO DI UOMINI GIÀ FATTI COME ME” - QUANDO BERLUSCONI A "CONTROCAMPO" SI MISE A CORTEGGIARE LA CANALIS CHE RISPOSE: "GUARDI, NON MI SOPPORTEREBBE NEANCHE LEI”. LA ZAMPATA DI SILVIO: “NON METTIAMO LIMITI ALLA PAZIENZA, LASCIA DECIDERE A ME”. E POI LA CHIOSA: “FACCIO TANTO IL GALLETTO PERCHÉ...” – VIDEO

“Kakà è il tipo di uomo a cui tutti i padri e le madri vorrebbero dare in sposa le proprie figlie”. Sui social gira un video-stracult di Berlusconi, in una epica puntata di “Controcampo”, durante la quale il Cav si scatenò in un divertente corteggiamento nei confronti di Elisabetta Canalis.

L’ex velina fece capire di non avere nel suo pantheon maschile il brasiliano dalla faccia d’angelo: “Lo vedo molto bimbo, molto ragazzino. Io li preferisco un po’ più maturi”. E Silvio piazzò la sua zampata: “Elisabetta ha bisogno di uomini già fatti come me”. E la Canalis, di rimando: “Guardi, non mi sopporterebbe neanche lei…”. Berlusconi insiste: “Non mettiamo limiti alla pazienza, lascia decidere a me”. Sandro Piccinini interviene: “Il presidente non perde occasione…”. La chiosa di Silvio: “Faccio tanto il galletto perché mia moglie è a New York e non vede la trasmissione

