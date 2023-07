VIDEO! LA TERRIBILE CADUTA AL GIRO DONNE DI ELISA LONGO BORGHINI - LA 31ENNE PIEMONTESE È FINITA FUORI STRADA MENTRE ERA LANCIATA ALL’INSEGUIMENTO DELLA MAGLIA ROSA VAN VLEUTEN. LA DUE VOLTE CAMPIONESSA ITALIANA (IN LINEA E A CRONO) HA DECISO DI RITIRARSI DAL GIRO PER LE CONTUSIONI RIPORTATE: I CONTROLLI MEDICI HANNO ESCLUSO FRATTURE E CONSEGUENZE ALLA TESTA - VIDEO

Brutta caduta per Elisa Longo Borghini durante la quinta tappa del Giro donne. La 31enne piemontese della Lidl-Trek è finita fuori strada mentre era lanciata all’inseguimento della maglia rosa Van Vleuten. La due volte campionessa italiana (in linea e a crono) ha deciso di ritirarsi dal Giro per le contusioni e abrasioni riportate: i controlli medici all’ospedale di Ciriè hanno escluso fratture e anche un consulto neurologico ha escluso conseguenze alla testa.

