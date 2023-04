VIDEO-TODA "JOYA"! - IL GOL CAPOLAVORO DI DYBALA CONTRO IL FEYENOORD - L'ARGENTINO, SUBENTRATO A 15 MINUTI DALLA FINE CON UNA FASCIATURA ALLA COSCIA, HA SEGNATO LA RETE CHE HA PERMESSO AI GIALLOROSSI DI ANDARE AI SUPPLEMENTARI E BATTERE GLI OLANDESI - MOURINHO: "A ME SEMBRAVA CHE DYBALA CERCASSE LA GIOIA PERSA E QUI L’HA TROVATA" - A FINE PARTITA, IL NUMERO 21 DELLA ROMA STRIZZA L'OCCHIO A TOTTI: "MI FAREBBE PIACERE ANDARE A CENA CON LUI" - VIDEO

1. MOURINHO: "DYBALA QUI HA RITROVATO LA GIOIA". E POI SUI PUNTI ALLA JUVE...

Josè Mourinho ha commentato ai microfoni di Sky il passaggio del turno contro il Feyenoord e l'accesso alle semifinali di Europa League dove affronterà il Bayer Leverkusen. […] Il tecnico portoghese si è espresso così sul momento di Dybala, decisivo con la rete del 2-1 che ha portato la gara ai supplementari: “A me sembrava che Dybala cercasse la gioia persa e qui l’ha trovata nel gruppo, nell’allenatore, nel pubblico che lo ama, in campo con altri grandi giocatori di leadership come Lorenzo, Bryan e Mancini. Lui è un bravo ragazzo. Lui in campo ha rischiato. Io gli ho dato la libertà di entrare e di poter uscire dopo due minuti. Alla fine ha fatto 30 di supplementari più 25 prima e mi sembra che ha finito bene". […]

2. DYBALA SEGNA IL GOL VITTORIA E INVITA TOTTI A CENA: “CI VORREI PARLARE”

Paulo Dybala scrive una piccola pagina di storia della Roma, con un gol allo scadere che permette ai giallorossi di battere il Feyenoord e raggiungere la semifinale di Europa League. […] . Nel post partita Dybala ha parlato proprio di Totti e gli ha rivolto un invito a incontrarsi.

"Ci ho parlato alcune volte - ha detto a Sky - Non l'ho ancora visto qua a Roma. Mi farebbe piacere andare a cena con lui o prendere un caffè, per parlare un po'. So quello che significa per la gente. Ho visto anche De Rossi al suo fianco sullo schermo dello stadio. Tutti vogliono vedere questa Roma vincere, speriamo di continuare così", le sue parole.

