ah ma ora ho capito che quello è schick pic.twitter.com/QDUZI1KMtH— asya ?? (@sonoasya) June 14, 2021
VIDEO! TRES SCHICK! LA REPUBBLICA CECA RADDOPPIA CONTRO LA SCOZIA CON UN EUROGOL DELL’EX ATTACCANTE DELLA ROMA. DA CENTROCAMPO SCHICK GUARDA LA PORTA, VEDE MARSHALL A PASSEGGIO FUORI DAI PALI E… - L’ATTACCANTE DELLA REPUBBLICA CECA SCATENATO: HA REALIZZATO UNA DOPPIETTA E SFIORATO IL TERZO GOL. A ROMA SI CHIEDONO SE LUI E KJAER SONO QUELLI VISTI ALL’OLIMPICO QUALCHE ANNO FA… - VIDEO-
ah ma ora ho capito che quello è schick pic.twitter.com/QDUZI1KMtH— asya ?? (@sonoasya) June 14, 2021
ROMA PARIOLA - DAL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ANTONELLO SORO ALLA REDIVIVA MARIOLINA SATTANINO, DAL PRESIDENTE DI LEONARDO LUCIANO CARTA A BRUNO MANFELLOTTO, FINO AL CRITICO MASOLINO D’AMICO, AL CANOTTIERI ROMA CI SI RI-ASSEMBRA PER IL LIBRO DI BRUSADELLI, “LA SMEMORATA DEI PARIOLI”: “LEGGERE DI QUESTI TEMPI È UN GESTO DI LIBERTÀ PERCHÉ È L'UNICO MOMENTO IN CUI NON SIAMO PROFILATI”
TUTTO QUELLO CHE C’E DA SAPERE SUL “GREEN PASS” - IL CERTIFICATO AIUTERÀ I VIAGGIATORI AD EVITARE DI ESSERE SOTTOPOSTI A TEST E QUARANTENE QUANDO VIAGGIANO ALL'INTERNO DELL'UE – IL REGOLAMENTO ENTRERA’ IN VIGORE IL PRIMO LUGLIO E VALE PER CHI È STATO VACCINATO, CHI È GUARITO DAL COVID E CHI E' RISULTATO NEGATIVO A UN TEST – PER LE FAMIGLIE CON MINORI NON VACCINATI…
L'EMA CONFERMA LA SUA POSIZIONE SU ASTRAZENECA: "IL BILANCIO RISCHI-BENEFICI RESTA POSITIVO E IL VACCINO E' AUTORIZZATO PER TUTTA LA POPOLAZIONE". E' QUANTO PRECISA UNA NOTA RIFERENDOSI ALLA "DISINFORMAZIONE" SCATURITA DA UNA DICHIARAZIONE DI UN LORO ESPERTO MAL INTERPRETATA E PUBBLICATA SU UN QUOTIDIANO…