22 gen 2024 22:11

VIDEO! VERGOGNA A RIAD: IL PUBBLICO CHE FISCHIA IL MINUTO DI SILENZIO PER GIGI RIVA E’ LA PIETRA TOMBALE SULLA OPERAZIONE SUPERCOPPA - VINCE L’INTER CON UN GOL AL 90ESIMO DI LAUTARO: E’ LA TERZA SUPERCOPPA CONSECUTIVA PER I NERAZZURRI – NAPOLI IN DIECI PER L’ESPULSIONE DI SIMEONE - SIMONE INZAGHI ENTRA NELLA STORIA: QUINTA SUPERCOPPA DA TECNICO, NESSUNO COME LUI IN ITALIA – VIDEO