Da sport.sky.it
walter sabatini davide nicola danilo iervolino
VIENI AVANTI, IERVOLINO! DOPO IL PESANTISSIMO 8-2 INCASSATO CONTRO L'ATALANTA, LA SALERNITANA HA ESONERATO IL TECNICO DAVIDE NICOLA, ARTEFICE CON WALTER SABATINI DEL MIRACOLO SALVEZZA LO SCORSO CAMPIONATO – AL SUO POSTO D’AVERSA (IL CONTE DEI POVERI) O DI FRANCESCO. E NEL PROSSIMO TURNO ARRIVA IL NAPOLI…-
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LO SCOPRIREMO SOLO VIVENDI – ARNAUD DE PUYFONTAINE, CEO DEL GRUPPO FRANCESE, STAREBBE PER DIMETTERSI DAL CDA DI TIM! A CHE SERVE QUESTA MOSSA DI BOLLORÉ? LA PARTITA DELLA RETE È ANCORA INCERTA: SI SA SOLO CHE LO STATO VUOLE RIPORTARE L’INFRASTRUTTURA SOTTO IL SUO CONTROLLO, E CHE I FRANCESI VOGLIONO USCIRE AL PIÙ PRESTO DA TELECOM (MA MONETIZZANDO IL LORO 23,75%)
“IL SISTEMA POLITICO SI È SPAPPOLATO” – ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LUCIA ANNUNZIATA “L'INQUILINO”, GIULIANO AMATO SUPERSTAR: “SENZA I CORPI INTERMEDI EMERGONO LEADERSHIP DEBOLI” – AD ASCOLTARE IL “DOTTOR SOTTILE”, INCALZATO DA MASSIMO GIANNINI, LA STELLINA DEM ELLY SCHLEIN, ROBERTO SPERANZA, LUIGI ZANDA E ROBERTO COTRONEO, IN VERSIONE "GAUCHE PARISIENNE" - E ANCORA, MARCO DAMILANO (SENZA SOUMAHORO), VERONICA GENTILI ABBRONZATISSIMA, MYRTA MERLINO E MARCO TARDELLI... – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
“LA SANITÀ ITALIANA E’ A RISCHIO BANCAROTTA" – E’ L'ALLARME DELLE REGIONI CONTENUTO IN UNA LETTERA AL MINISTRO SCHILLACI: CONTINUANDO DI QUESTO PASSO, TRA SOTTOFINANZIAMENTO, CARENZA DI PERSONALE, INFLAZIONE E CARO ENERGIA LA SANITÀ È A RISCHIO CRAC, CON CONSEGUENZE CHE LE STESSE REGIONI DEFINISCONO “CATASTROFICHE” - UN APPELLO CONDIVISO, PERCHÉ L'80% DEI BILANCI REGIONALI È ASSORBITO DALLA SANITÀ E SU QUESTA SI GIOCA UNA BELLA FETTA DEL CONSENSO ELETTORALE…