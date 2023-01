VIENI AVANTI, IERVOLINO! DOPO IL PESANTISSIMO 8-2 INCASSATO CONTRO L'ATALANTA, LA SALERNITANA HA ESONERATO IL TECNICO DAVIDE NICOLA, ARTEFICE CON WALTER SABATINI DEL MIRACOLO SALVEZZA LO SCORSO CAMPIONATO – AL SUO POSTO D’AVERSA (IL CONTE DEI POVERI) O DI FRANCESCO. E NEL PROSSIMO TURNO ARRIVA IL NAPOLI…

Dopo il pesantissimo 8-2 incassato contro l'Atalanta, la Salernitana ha ufficialmente esonerato Nicola: "La società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera" L'esonero di Nicola è stato deciso dal presidente Iervolino, furioso per il risultato maturato a Bergamo. Le riflessioni della proprietà portano ad una lista di nomi, tra i quali Roberto D'Aversa ed Eusebio Di Francesco. Valutazioni in corso per un quadro che sarà più chiaro nelle prossime ore

