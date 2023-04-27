VINCE IL NAPOLI…E POI MUORI! - I FESTEGGIAMENTI PER IL TERZO SCUDETTO AZZURRO STANNO PRENDENDO PIEGHE SURREALI: ALCUNI TIFOSI PARTENOPEI HANNO ORGANIZZATO UN "FUNERALE" ALLE ALTRE SQUADRE DI SERIE A - I SUPPORTER AZZURRI HANNO PREPARATO UNA BARA CON LE SCIARPE DI JUVE, MILAN E INTER, E INTORNO DELLE CROCI, ACCOMPAGNATE DALLO STRISCIONE: “PER L’ITALIA INTERA UN DOLORE ATROCE, DOPO TANTI ANNI VI ABBIAMO MESSO IN CROCE" - ARIDATECE LA TORTA OSIMHEN! - VIDEO
“Per l’Italia intera un dolore atroce, dopo tanti anni vi abbiamo messo in croce”. È lo striscione che ha accompagnato il “cimitero” improvvisato a Napoli. Alcuni tifosi, infatti, hanno inscenato un finto funerale. Il morto? Le squadre di Serie A.
IL FINTO FUNERALE ORGANIZZATO DAI TIFOSI DEL NAPOLI IL FINTO FUNERALE ORGANIZZATO DAI TIFOSI DEL NAPOLI IL FINTO FUNERALE ORGANIZZATO DAI TIFOSI DEL NAPOLI IL FINTO FUNERALE ORGANIZZATO DAI TIFOSI DEL NAPOLI