Estratto dell’articolo di Michele Bocci e Matteo Pinci per “la Repubblica”

[…] Gli scontri di domenica scorsa, quando l'uscita nord dell'area di servizio Badia al Pino in provincia di Arezzo è diventata un campo di battaglia per le tifoserie di Napoli e Roma, hanno portato a un provvedimento severo. […]Attesi pure tanti Daspo, anche 150, per coloro che sono stati coinvolti direttamente. Ma intanto anche tutti gli altri tifosi dei giallorossi e degli azzurri pagheranno le conseguenze degli scontri, visto che non potranno andare a vedere le loro squadre in trasferta.

Per due mesi, ha spiegato Piantedosi, saranno chiusi i settori ospiti degli stadi dove giocheranno le due squadre e sarà vietata la vendita di biglietti a chi risiede nelle province di Napoli e Roma. […]. La sanzione punisce però una collettività - i tifosi di entrambe le squadre, anche quelli sani - per la responsabilità di alcuni singoli. Al tavolo organizzato mercoledì con Piantedosi e i presidenti di Figc e Lega Serie A Gabriele Gravina e Lorenzo Casini, il ministro dello Sport Andrea Abodi aveva suggerito di incrementare il lavoro di identificazione e repressione delle responsabilità individuali.

Anche nel governo insomma c'era chi non sosteneva una stretta così generalizzata. Anche perché colpisce due delle tifoserie che più viaggiano per seguire le loro squadre: i romanisti fanno registrare sold out ormai a ogni partita, anche lontano dall'Olimpico: erano 4.200 a San Siro, hanno già polverizzato in 20 minuti di vendita i biglietti per Salisburgo-Roma del 16 febbraio in Europa League.

Ma al Viminale avvertivano la necessità di una sanzione che andasse incontro all'opinione pubblica, fortemente scossa dai fatti di Badia al Pino. Insomma, volevano sostanzialmente dare un segnale, che valesse anche da monito. Anche perché […]il riconoscimento non è semplicissimo: molti hanno nascosto il viso con cappucci e sciarpe. La procura di Arezzo comunque va avanti con l'inchiesta, che ha prodotto sin qui quattro arresti[…]

