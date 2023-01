IL VIPERETTA NON MOLLA – FERRERO VUOLE TENERE LA SAMPDORIA (CHE DOPO LA VITTORIA COL SASSUOLO SI RILANCIA NELLA CORSA SALVEZZA): L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PREVISTA PER OGGI ANDRÀ DESERTA COME L’ULTIMA E COME LE PROSSIME GIÀ CONVOCATE: VIPERETTA, ANCORA OGGI AZIONISTA DI MAGGIORANZA, RIMANDA, INTANTO CERCA INVESTITORI PER EVITARE LA VENDITA…

Gregorio Spigno per corriere.it

massimo ferrero foto di bacco (2)

Convocazione, rinvio. Convocazione, rinvio. Convocazione, rinvio. Nonostante la bella vittoria di ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che ha rilanciato le ambizioni di salvezza della Sampdoria (9 punti in classifica, ora a 5 lunghezze dallo Spezia in zona «verde»), in casa blucerchiata il clima appare tutto meno che tranquillo.

Oggi, 5 gennaio, si sarebbe dovuta tenere l’assemblea degli azionisti presso la sede ufficiale del club, ma come già accaduto nelle ultime settimane all’assemblea non si discuterà di alcun tema: nessun membro del consiglio presenzierà, a causa dell’assenza dell’azionista di maggioranza assoluta che, peraltro, ha preferito non delegare il legale rappresentante del socio Sport Spettacolo Holding S.r.l (la Holding della famiglia Ferrero che di fatto detiene la Samp). Dopo il primo rinvio (quello del 14 dicembre scorso), era andata deserta anche la seconda convocazione dell’assemblea fissata per il 19 dicembre. Ora si è «bruciata» pure la data del 5 gennaio, ma c’è già una seconda convocazione straordinaria fissata per il 10, una terza per il 20 e una quarta per il 2 febbraio.

massimo ferrero a belve 5

Resta da capire se la strategia di Massimo Ferrero — ad oggi ancora azionista di maggioranza della Sampdoria — rimarrà la stessa: caccia agli investitori per non essere messo alla porta senza ottenere un guadagno dall’ipotetico passaggio di proprietà o altro. «Il Viperetta» sembra abbia intenzione di provarle tutte pur di bloccare voci e trattative che vedono una sua società in mano o sulla bocca di altri.

massimo ferrero 1

La situazione non è cambiata: l’azionista di maggioranza della Sampdoria è ancora la famiglia Ferrero. Il trustee nominato alla vendita è il commercialista Gianluca Vidal, che continua a guardarsi intorno per cedere la società. Se la cessione si materializzasse tramite il trust, però, Massimo Ferrero perderebbe la Samp e, in più, non ci guadagnerebbe nulla. Rimpinguando le casse del club blucerchiato anche attraverso l’aiuto di diversi investitori, il Viperetta riuscirebbe a riacquisire voce in capitolo su presente e futuro del club di Corte Lambruschini. Una situazione intricata, che presto o tardi è chiamata a sbloccarsi.

massimo ferrero foto di bacco (1) massimo ferrero 2 massimo ferrero dimesso dall ospedale 6