VIPERETTA RISCHIA PURE IL DASPO! DOPO ESSERE STATO CONTESTATO DAI TIFOSI DELLA SAMPDORIA, ALTRI GUAI IN ARRIVO PER FERRERO – IL PRESIDENTE LANNA: "LUI ALLO STADIO? NON SAPEVAMO". LA QUESTURA STA SVOLGENDO ACCERTAMENTI E HA APERTO UN’INDAGINE, POICHÉ È ORMAI ACCLARATO CHE VIPERETTA SIA ENTRATO ALLO STADIO SENZA ALCUN TITOLO DI ACCESSO…

L’attenzione del mondo Sampdoria era oggi sul possibile arrivo della prima tranche (una quarantina di milioni) garantita dagli emissari di un membro della famiglia qatariota Al Thani, indicato come possibile nuovo padrone blucerchiato, in un’operazione da duecento milioni complessivi.

L’ennesima scadenza saltata, ma c’è fiducia e speranza nella società che qualcosa possa accadere. Il presidente Lanna oggi è stato chiaro: "La situazione economico-finanziaria non era rosea a gennaio così come non lo è oggi. La cessione è tutta in mano a Vidal e a banca Lazard. Il Cda non può decidere nulla, né rifiutare né accettare. Non possiamo fare nulla: siamo totalmente spettatori di questo evento". In ogni caso, "il CdA non si dimette per senso di responsabilità".

LA TRATTATIVA

In merito alla cessione il vicepresidente e consigliere Antonio Romei ha risposto sul possibile arrivo oggi di un anticipo per la cessione del club da parte del gruppo Al Thani. "Vidal ci ha detto di essere in contatto con intermediari e in attesa che arrivino le somme necessarie per poter passare alla fase esecutiva rispetto ad una trattativa che da tempo va avanti. L'ultimo contatto che abbiamo avuto è stato alle 14".

LE PROSPETTIVE

È chiaro, però, che nonostante il debito societario sia “ben strutturato”, cioè abbia una scadenza molto lunga nel tempo, è necessaria una copertura finanziaria sul medio periodo. In queste condizioni, il club dovrebbe insomma arrivare a fine stagione, ma il futuro a quel punto potrebbe presentare vere e proprie criticità. Ribadendo poi come l’episodio di lunedì scorso, con il blitz di Ferrero allo stadio in occasione di Samp-Roma, sia stato una sorpresa per tutti: "Ferrero non aveva titolo di accesso emesso dalla Sampdoria - ha detto Lanna -. Sul resto ci sono accertamenti di livello superiore in questo momento riteniamo di non dare ulteriori dettagli".

CASO FERRERO

Al riguardo, la Questura sta svolgendo accertamenti e ha aperto un’indagine, poiché è ormai acclarato che Ferrero sia entrato allo stadio a gara iniziata senza alcun titolo di accesso. Non solo: il suo arrivo ha acceso la tifoseria creando problemi all’ordine pubblico. Difficile stabilire i provvedimenti che verranno presi, ma c’è l’ipotesi Daspo. Verranno visionate le telecamere nella zona della tribuna, da dove Ferrero ha fatto ingresso allo stadio nel primo tempo del posticipo di lunedì scorso.

