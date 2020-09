26 set 2020 13:37

IL VIRUS ATTACCA LA SERIE A - DOPO IBRA, LA SERIE A REGISTRA UN NUOVO CASO DI POSITIVITÀ AL COVID. SI TRATTA DI MATTIA PERIN, IL PORTIERE DEL GENOA EX JUVENTUS È IN QUARANTENA: NON PARTIRÀ PER LA TRASFERTA CONTRO IL NAPOLI – MARAN: "LA SQUADRA SI È ALLENATA REGOLARMENTE E PARTIRÀ PER NAPOLI NEL POMERIGGIO”…